Ein freundlicher Umgang ist für Uschi Glas selbstverständlich – auch in der Filmbranche. Das sehen einige Kollegen offenbar anders, wie sie jetzt verrät.

Uschi Glas hat genug: In ihrer über 50-jährigen Karriere hat die Schauspielerin einiges erlebt und packt nun darüber aus, was ihrer Meinung nach in der Film- und TV-Welt häufig fehlt: Respekt. Eine Kollegin machte sie dabei besonders sprachlos.

Uschi Glas als verlogen beleidigt: Was sie jetzt über TV-Kollegin auspackt

"Ich hab die Feststellung gemacht, in den letzten Jahren, dass der Ton unter den Menschen rauer geworden ist. Vor allem auch unter jungen Menschen", so Uschi Glas in der österreichischen Talkshow " ". Der Respekt füreinander gehe "in diesen Zeiten" verloren.

Glas fordert mehr Höflichkeit von ihren Mitbürgern und TV-Kollegen. Ein Vorfall macht ihr dabei bis heute zu schaffen. Die Münchnerin habe beobachtet, wie eine TV-Kollegin einer Maskenbildnerin mit nur wenig Respekt begegnet sei. Glas erzählt, sie habe der Dame ans Herz gelegt, auch mal ein "Bitte" oder ein "Danke" auszusprechen. Die 81-Jährige weiß: "Das macht man doch so." Doch ihre Kollegin fühlte sich wohl auf den Schlips getreten. "Ich bin halt nicht so verlogen wie du", habe sie Uschi Glas ins Gesicht gesagt.

"Da war ich von den Socken"

Die anderen Talkshow-Gäste reagieren schockiert. Auch Uschi Glas sei fassungslos gewesen: "Da war ich von den Socken." Über das Verhalten ihrer Kollegin, deren Namen sie geheim hält, sagt sie: "Die denkt, wenn man jetzt 'Danke' sagt oder 'Haben Sie gut gemacht', sei's gelogen. Sie sagt: 'Wenn's nicht gut war, muss ich doch nicht 'Danke' sagen.'" Glas sieht das offensichtlich anders. Ein gewisser Respekt gegenüber seinen Mitmenschen ist für die Schauspielerin selbstverständlich.

Uschi Glas und ihr Ehemann Dieter Hermann im November 2025. © imago/Future Image

Große Vorfreude auf Weihnachten: "Besinnliches Fest"

Von ihrer Familie kann Uschi Glas einen höflichen Umgang immer erwarten. Vor allem jetzt zur Weihnachtszeit freut sie sich, wenn ihre Liebsten zusammenkommen. "Für mich ist Weihnachten schon ein besinnliches Fest. Man versucht, miteinander zu sein", schwärmt die 81-Jährige im TV-Gespräch.

Seit 2005 ist Uschi Glas mit dem Unternehmer Dieter Hermann verheiratet. Die Schauspielerin hat drei eigene Kinder – darunter Ben Tewaag (49), der sich einst über sein Image als Promi-Sohn sehr ärgerte. Glas hat auch mehrere Stiefkinder. Ihre Stieftochter Sophie Hermann (38) ist in Großbritannien als Influencerin und Realitystar erfolgreich. Ob sich alle zu Weihnachten bei Uschi Glas und Dieter Hermann in München versammeln? Das wird sich schon in wenigen Tagen zeigen.