US-Turnstar Simone Biles hat geheiratet

Simone Biles hat Ja gesagt. Die US-Turnerin veröffentlichte romantische Hochzeitsbilder mit ihrem Bräutigam, Football-Spieler Jonathan Owens.

US-Turnstar Simone Biles (26) hat geheiratet. veröffentlichte sie mehrere Hochzeitsfotos mit ihrem Bräutigam, Football-Profi Jonathan Owens (27). Darauf sind die beiden unter anderem vor dem Standesbeamten zu sehen.

Biles trug an ihrem großen Tag eine weiße Tüll-Traumrobe, der NFL-Sportler entschied sich für einen beigen Anzug. "Offiziell Owens", schrieb die Turnerin und viermalige Olympiasiegerin zu den Fotos und änderte ihren Namen in der Caption ihres Instagram-Accounts in Simone Biles Owens. "Ich habe noch nie eine so tiefe Liebe gespürt", schrieb sie des strahlenden Brautpaars.

"Das einfachste Ja"

Biles und Owens sind offiziell seit August 2020 liiert. Im Februar 2022 gaben die beiden ihre Verlobung bekannt. "Das einfachste Ja", schrieb Biles , die sie im schwarzen Minikleid in einem Pavillon zeigen - während Owens in einem grauen Anzug vor ihr kniet. Weiter versicherte sie ihrem Verlobten, dass sie es nicht erwarten könne, "für immer und noch länger" mit ihm zusammen zu sein. "Du bist alles, wovon ich jemals geträumt habe und noch mehr. Lass uns heiraten, Verlobter."