Wiener Opernball: Dieser Hollywood-Star kommt 2026

Mit dem Erotikthriller "Basic Instinct" gelang ihr der Durchbruch als Schauspielerin. Jetzt will Sharon Stone auf dem Wiener Opernball glänzen. Die Umstände des Auftritts erinnern an Richard Lugner.
AZ/dpa |
US-Filmstar Sharon Stone ("Basic Instinct") begleitet den österreichischen Süßwaren-Unternehmer Karl Guschlbauer zum Wiener Opernball.
US-Filmstar Sharon Stone ("Basic Instinct") begleitet den österreichischen Süßwaren-Unternehmer Karl Guschlbauer zum Wiener Opernball. © Jordan Strauss/Invision via AP/dpa
St. Willibald

US-Star Sharon Stone kommt zum Wiener Opernball. Sie werde den österreichischen Süßwaren-Unternehmer Karl Guschlbauer zu dem Event am 12. Februar begleiten, teilte ein Sprecher Guschlbauers mit. 

"Der Opernball ist eine Veranstaltung von Weltruf und die Oper ein magischer Ort. Ich freue mich sehr darauf, in diese Welt eintauchen zu dürfen", wird die 67-jährige Stone in der Mitteilung zitiert. Die Schauspielerin feierte 1992 mit dem Erotikthriller "Basic Instinct" ihren Durchbruch.

Unternehmer will Nachfolge von Lugner antreten

Der Unternehmer habe das Ziel, künftig möglichst jedes Jahr mit einem prominenten Gesicht auf dem Opernball aufzutauchen und so die Nachfolge des Gesellschaftslöwen Richard "Mörtel" Lugner anzutreten, hieß es. Der 2024 gestorbene Lugner hatte jahrzehntelang meist Schauspielerinnen aus den USA zum Opernball eingeladen und damit oft für Furore gesorgt.

Im Vorfeld des Opernballs, der mit seinen rund 5.000 Gästen als das gesellschaftliche Top-Ereignis in Österreich gilt, werde Stone am 10. Februar am Firmensitz in St. Willibald an einer Pressekonferenz teilnehmen und auch Autogramme schreiben, so der Sprecher weiter. "Ihre Ausstrahlung, ihre Eleganz und ihr soziales Engagement passen perfekt zu unserer Marke und zu unserem Verständnis von Genusskultur", begründete Guschlbauer seine Wahl für Stone.

