US-Soap-Legende Eileen Fulton ist gestorben

Sie war eine Legende des US-Fernsehens und prägte das Genre Seifenoper maßgeblich: "As the World Turns"-Star Eileen Fulton ist im Alter von 91 Jahren gestorben.

Die US-Schauspielerin Eileen Fulton (1933-2025) ist tot. Die legendäre Soap-Darstellerin starb am 14. Juli im Alter von 91 Jahren in ihrer Heimatstadt Asheville, North Carolina. Das geht aus einer hervor. Laut dem Nachruf war ein längerer gesundheitlicher Abbau die Ursache.

Fulton wurde vor allem durch ihre Rolle als Lisa Grimaldi in der US-Daily-Soap "As the World Turns" (deutscher Titel: "Jung und Leidenschaftlich - Wie das Leben so spielt") bekannt, in der sie von 1960 bis zur Absetzung der Serie im Jahr 2010 mitspielte. Mit 50 Jahren gehört sie zu den am längsten durchgehend tätigen Schauspielerinnen in einer Fernsehrolle weltweit. "As the World Turns" ist mit insgesamt 13.858 Episoden in 54 Jahren die zweitlängste ausgestrahlte Seifenoper der Welt.

In den 1990er und 2000er Jahren fand die Seifenoper auch in Europa eine kleine Fangemeinde, unter anderem wurde sie ab 1992 beim Sender RTLplus ausgestrahlt. Eileen Fultons Figur Lisa Grimaldi gilt als eine der ersten "Soap-Diven" und prägte das Format Seifenoper maßgeblich.

Eileen Fulton stand auch auf der Bühne

Geboren wurde Eileen Fulton 1933 als Margaret Elizabeth McLarty in Asheville. Ihre Bühnenkarriere begann sie bereits als Kind. Erstmals vor der Kamera stand sie 1960 für "Girl of the Night", im selben Jahr nahm sie die wohl wichtigste Rolle ihres Lebens an.

2004 wurde Fulton mit dem Daytime Emmy Award für ihr Lebenswerk ausgezeichnet. Nach dem Ende von "As the World Turns" im September 2010 kehrte Fulton auf die Bühne zurück und war unter anderem in "My Fair Lady" am Connecticut Repertory Theatre zu sehen.

Neben der Schauspielerei betätigte sie sich als Buchautorin und schrieb eine Reihe an Kriminalromanen.

Schauspielerin war drei Mal verheiratet

Eileen Fulton war drei Mal verheiratet: ab 1957 mit Bill Cochrane, von 1970 bis 1980 mit Musikproduzent Danny Fortunato, und 1989 für drei Monate mit dem Landschaftssrchitekten Rick McMorrow. Die Schauspiellegende hinterlässt ihren Bruder, eine Nichte und deren Kinder.