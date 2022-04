US-Serienstar Kathryn Hays ist tot

Vielen war sie als Kim Sullivan Hughes aus der US-Soap "As the World Turns" bekannt. Jetzt ist US-Schauspielerin Kathryn Hays im Alter von 88 Jahren gestorben.

Trauer um US-Schauspielerin Kathryn Hays (1933-2022): Die unter anderem aus der US-Soap "As the World Turns" bekannte Darstellerin ist am 25. März in Fairfield im US-Bundesstaat Connecticut im Alter von 88 Jahren gestorben. Die Todesursache ist unbekannt.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Glomex über den Consent-Anbieter verweigert

Beliebte Serien-Darstellerin

Hays wurde 1933 in Princeton, Illinois, geboren und wuchs in Joliet auf. In den 1960er Jahren hatte sie bereits Auftritte in verschiedenen Serien, etwa in der NBC-Reihe "The Road West" und "Star Trek". Später trat sie auch in "Law & Order", "Dr. med. Marcus Welby", "Bonanza" und "Geächtet" auf.

Darüber hinaus ergatterte Hays Gastrollen in den Filmen "Tag der Abrechnung" (1966) und "Der Befehl" (1968). Mit der Rolle der Kim Sullivan Hughes in der CBS-Seifenoper "As the World Turns" gelang ihr Anfang der 1970er Jahre der große Durchbruch. Über 30 Jahre hatte sie die Rolle inne.