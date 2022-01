US-Sender NBC widmet "Golden Girl" Betty White ein TV-Special

Wenige Wochen vor ihrem 100. Geburtstag starb Betty White am 31. Dezember 2021. Der US-Sender NBC widmet dem "Golden Girl" Ende Januar 2022 ein TV-Special. Darin sollen Freunde und Kollegen der Schauspielerin zu Wort kommen.

Schauspiellegende Betty White (1922-2021) starb am 31. Dezember 2021 nur wenige Wochen vor ihrem 100. Geburtstag. Der US-Sender NBC widmet dem "Golden Girls"-Star am 31. Januar ein einstündiges TV-Special. sollen in "Celebrating Betty White: America's Golden Girl" Freunde, Kollegen und Weggefährten von White ihre beeindruckende Karriere reflektieren. Wer genau in der Sendung zu Wort kommt, soll noch bekannt gegeben werden. Ob, wo und wann das Special in Deutschland ausgestrahlt wird, ist ebenfalls noch nicht bekannt.

Am 17. Januar, der ihr 100. Geburtstag gewesen wäre, wird die Schauspielerin zudem mit dem Dokumentarfilm "Betty White: A Celebration" geehrt, in dem unter anderem Ryan Reynolds (45), Robert Redford (85) und Jennifer Love Hewitt (42) zu Wort kommen. Der Film wird nur an diesem Tag in den US-Kinos gezeigt.

Vielfach ausgezeichneter US-Star

Betty White, die hierzulande vor allem durch ihre Rolle in der Serie "Golden Girls" bekannt wurde, gewann insgesamt acht Mal den Emmy und wurde vier Mal für den Golden Globe nominiert. Ab 1945 war White in mehr als 120 verschiedenen Film- und Fernsehproduktionen zu sehen. Mit 83 Jahren im Filmgeschäft ist sie die Schauspielerin mit der längsten Fernsehkarriere.