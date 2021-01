US-Schauspielerin Maddie Hasson outet sich als bisexuell

Die Schauspielerin Maddie Hasson hat sich auf Instagram als bisexuell geoutet. Sie sei "bi und stolz", schrieb der "Impulse"-Star zu einem Selfie.

Die US-amerikanische Schauspielerin Maddie Hasson (26) hat sich in einer ihrer . "Hi, ich bin bi und stolz!", kommentierte sie ein Selfie, das sie im Rahmen der Insta-Challenge "Zeig mir ein Foto" hochgeladen hatte. Ein Fan hatte sie zuvor gefragt, ob sie ein Bild mit "schwuler/bisexueller Stimmung" veröffentlichen könne. Daraufhin postete sie das Outing.

Seit Dezember 2015 ist Hasson mit ihrem Ehemann Julian Bring verheiratet. Die Schauspielerin feierte ihren Durchbruch in der US-Serie 2014. Seit 2018 spielt sie eine der Hauptrollen in der Youtube-Reihe "Impulse". Ihr nächster Film wird der James-Wan-Horrorfilm "Malignant", der 2021 in die Kinos kommen soll.