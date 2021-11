US-Schauspielerin Julia Stiles erwartet ihr zweites Baby

US-Schauspielerin Julia Stiles und ihr Ehemann, Preston J. Cook, freuen sich auf das zweite gemeinsame Kind.

US-Schauspielerin Julia Stiles (40, "10 Dinge, die ich an Dir hasse") erwartet Anfang nächsten Jahres ihr zweites Baby mit Ehemann Preston J. Cook. . Am Donnerstag hatte Stiles ihren Babybauch bei einer Vorführung von "The Humans" in New York City präsentiert.

"Blitzhochzeit" einen Monat vor der Geburt

Julia Stiles und Preston J. Cook sind seit September 2017 verheiratet. Die Schauspielerin bestätigte die Nachricht von der Hochzeit damals in einem Instagram-Post und schrieb dazu: "Wer liebt keine Blitzhochzeit?" neben einem augenzwinkernden Emoji. "Sie haben am Labor Day Wochenende mit zwei Freunden am Strand von Seattle geheiratet", bestätigte Stiles' Vertreter später in einem Statement gegenüber "People".

Das Paar hatte sich an Heiligabend 2015 auf einem privaten Anwesen in Isla Grande, Kolumbien, verlobt, nachdem sich die beiden bei ihrem Film "Go with Me" - für den Cook als Kameraassistent arbeitete - kennengelernt hatten.

Nur einen Monat nach der "Blitzhochzeit" kam im Oktober 2017 ihr erstes gemeinsames Kind, Sohn Strummer, zur Welt.