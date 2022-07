US-Schauspieler Tony Dow noch am Leben

Das Management von Tony Dow hat versehentlich den Tod des Schauspielers verkündet. Er befinde sich derzeit in Hospizversorgung. Seine Ehefrau sei zerstreut und hatte angenommen, dass Dow verstorben war.

Das Management des US-Schauspielers und Regisseurs Tony Dow (77) hat versehentlich seinen Tod bestätigt. Zuvor hatten unter anderem und übereinstimmend unter Berufung auf ein Statement von Sprechern Dows dessen Tod verkündet. Auch ein entsprechendes Statement auf der Facebook-Seite des Schauspielers sei entfernt worden.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Glomex über den Consent-Anbieter verweigert

In einem Update heißt es, dass Dows Ehefrau, Lauren Shulkind, "sehr zerstreut" gewesen sei, angenommen hatte, dass ihr Ehemann verstorben war und dies dem Management-Team mitgeteilt habe. Später habe die Schwiegertochter des Schauspielers jedoch das Management verständigt und erklärt, dass es ihm zwar nicht gut gehe, er aber noch lebe.

"Dad ist Zuhause"

Dows Sohn Christopher erklärte kurz vor Mitternacht deutscher Zeit: "Dies ist eine schwierige Zeit. Dad ist Zuhause, befindet sich in Hospizversorgung und ist in seinen letzten Stunden. Meine Frau und ich sind an seiner Seite, zusammen mit vielen Freunden, die ihn besucht haben." Dow sei ein Kämpfer.

, dass ihr Ehemann noch lebe. Im Sommer 2021 war der Schauspieler laut US-Medienberichten wegen einer Lungenentzündung in ein Krankenhaus eingeliefert worden. Bei Facebook hatte seine Ehefrau , dass er erneut gegen eine Krebserkrankung kämpfe.