US-Schauspieler Johnny Crawford mit 75 Jahren gestorben

Der US-amerikanische Schauspieler Johnny Crawford ist tot. Bekannt war er unter anderem aus der Westernserie "Westlich von Santa Fé".

Johnny Crawford (1946-2021) ist tot. Der US-Schauspieler und -Sänger ist am 29. April im Alter von 75 Jahren verstorben, wie unter anderem und . Seine Ehefrau Charlotte sei in den letzten Momenten des Schauspielers bei ihm gewesen. Die Todesursache ist derzeit nicht bekannt.

2019 wurde öffentlich, dass Crawford gegen eine Alzheimer-Erkrankung kämpfe. Später habe er sich laut "Variety" angeblich mit dem Coronavirus infiziert und auch an einer Lungenentzündung gelitten. Der Schauspieler, der im Alter von nur 13 Jahren für einen Emmy nominiert war, war unter anderem aus der Westernserie "Westlich von Santa Fé" (im Original "The Rifleman") bekannt. Zudem war Crawford unter anderem auch in der Comedyserie "Mr. Ed" und in "Mord ist ihr Hobby" zu sehen.