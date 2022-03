US-Sängerin Kelis trauert um ihren Ehemann Mike Mora

US-Sängerin Kelis trauert um ihren Ehemann. Der Fotograf Mike Mora ist im Alter von 37 Jahren an einer Krebserkrankung verstorben.

Die US-amerikanische Sängerin Kelis (42) muss einen schweren Schicksalsschlag verkraften. Ihr Ehemann Mike Mora hat den Kampf gegen seine Magenkrebserkrankung verloren. Das hat ihr Management : "Traurigerweise ist es wahr, dass Mike Mora verstorben ist. Wir möchten alle bitten, die Privatsphäre von Kelis und ihrer Familie zu respektieren. Vielen Dank." Der Fotograf wurde nur 37 Jahre alt.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Glomex über den Consent-Anbieter verweigert

In den sozialen Medien nahm unter anderem Brian Bowen Smith Abschied von seinem "lieben Freund" und Kollegen. zu zwei Schwarz-Weiß-Fotos von Mora: "Die Zusammenarbeit mit dir war so ein Vergnügen. Ich liebte all deine Fragen und deine Leidenschaft für deine Familie und die Fotografie. Erinnert mich an mich. Ich sende Liebe an seine Frau und Familie." Mora sei ein "großartiger Fotograf" gewesen.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Sie haben einen gemeinsamen Sohn

Kelis selbst hat sich zum Tod ihres Ehemanns bisher nicht geäußert. Die beiden hatten sich 2014 das Jawort gegeben. 2015 kam ihr gemeinsamer Sohn zur Welt. Von 2005 bis 2010 war Kelis mit dem Rapper Nas (48) verheiratet, mit dem sie ebenfalls einen Sohn hat.