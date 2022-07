US-Richter spottet über Prinz Harry

Prinz Harry hat den Groll eines US-Richters auf sich gezogen. In einer Rede spottete er über den Royal nach dessen offenen Worte vor der UN bezüglich der Supreme-Court-Entscheidung zum Abtreibungsrecht in den USA.

Der US-Richter Samuel Alito (72) äußert sich spöttisch über Prinz Harry (37), weil dieser sich in seinen Augen in die amerikanische Innenpolitik einmischte. Während seiner Rede vor den Vereinten Nationen kritisierte Harry vor einigen Wochen zwischen den Zeilen die Entscheidung des Supreme Courts. Dieser kippte zuvor das sogenannte "Roe v. Wade"-Urteil. Seitdem kann jeder US-Bundesstaat selbst über seine Abtreibungsregeln bestimmen und kann einen Schwangerschaftsabbruch auch komplett untersagen.

"Was mich wirklich verletzt hat", sagte der konservative Supreme-Court-Richter, "war, als der Herzog von Sussex vor den Vereinten Nationen sprach und die Entscheidung, deren Namen nicht genannt werden darf, mit dem russischen Angriff auf die Ukraine zu vergleichen schien." Neben Harry kritisierte er auch "eine Reihe von Staatsoberhäuptern", die es für völlig in Ordnung hielten, das amerikanische Recht zu kommentieren".

Prinz Harry nannte Supreme-Court-Entscheidung nicht beim Namen

Alito hielt seine Rede bereits am 21. Juli auf einer Konferenz für Religionsfreiheit im italienischen Rom, die von der juristischen Fakultät der US-amerikanischen Universität Notre Dame aus dem gleichnamigen Ort im US-Bundesstaat Indiana organisiert wurde. Der Seitenhieb gegen Prinz Harry folgt direkt auf dessen Rede in Gedenken an Nelson Mandela (1918-2013). Harry, der von seiner Ehefrau Herzogin Meghan (40) nach New York zur UN begleitet wurde, sagte unter anderem, dass derzeit "ein globaler Angriff auf Demokratie und Freiheit" stattfinde.

Als Beispiele nannte er den "schrecklichen Krieg in der Ukraine bis hin zur Rücknahme der verfassungsmäßigen Rechte in den USA". Letzteres ist eine klare Kritik an der Entscheidung des Supreme Courts und damit an dem Beschluss, der auch durch Richter Samuel Alito getroffen wurde.