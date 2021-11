US-Rapper Young Dolph soll in Memphis erschossen worden sein

Der US-Rapper Young Dolph ist US-Medienberichten zufolge am Mittwoch in Memphis erschossen worden. Die örtliche Polizei hat die Ermittlungen eingeleitet.

Der US-Rapper Young Dolph bei einem Auftritt in Florida.

Der US-Rapper Young Dolph soll am Mittwochnachmittag (17. November) in Memphis erschossen worden sein. Das berichtet . Demnach soll der 36-jährige Musiker auf offener Straße von dem Schuss aus einem vorbeifahrenden Wagen getroffen worden sein, als er gerade ein Geschäft verlassen hat. Die örtliche Polizei in Memphis , dass nach einer Schießerei "ein männliches Opfer gefunden und für tot erklärt", jedoch noch nicht offiziell identifiziert worden sei. Die Ermittlungen laufen.

, wäre es nicht das erste Mal, dass auf Young Dolph geschossen worden ist. 2017 ist er demnach so schwer bei einer Schießerei verletzt worden, dass er operiert werden musste. Laut Aussage des Rappers seien damals Eifersucht und Hass die Motive der Täter gewesen.

Die Karriere von Young Dolph

Young Dolph wurde 1985 als Adolph Thornton Jr. in Chicago geboren. Im Alter von zwei Jahren zog er zusammen mit seinen beiden Brüdern zu seiner Großmutter nach Memphis, wo er auch aufwuchs. Er hatte zudem zwei Schwestern, die in Chicago blieben. Nach der High School entschied er sich gegen das College und konzentrierte sich stattdessen auf seine musikalische Karriere. 2009 veröffentliche er erste Mixtapes im Dirty-South-Stil, ein Subgenre des Hip-Hop.

2014 gelang Young Dolph mit dem Song "Preach" von dem Mixtape "High Class Street Music 4" der Durchbruch. Im selben Jahr kam sein Sohn zur Welt. 2016 erschien sein Debütalbum "King of Memphis", das es in den US-Albumcharts auf Rang 49 schaffte. In seiner Karriere hat der Rapper zudem mit Künstlern wie 2 Chainz (44) und Rick Ross (45) zusammengearbeitet. Auf Instagram hatte der Rapper eine Fangemeinde von 4,5 Millionen Followern.