US-Rapper Takeoff soll in Houston erschossen worden sein

Rapper Takeoff ist US-Medienberichten zufolge in Houston erschossen worden. Die örtliche Polizei hat von einer Schießerei in der Innenstadt berichtet.

Der Rapper Takeoff (28) soll am Dienstagmorgen (1. November) erschossen worden sein. Davon berichtet . Der 28-Jährige, der mit bürgerlichem Namen Kirshnik Khari Ball heißt, soll laut Bericht im texanischen Houston tot aufgefunden worden sein.

Die örtliche Polizei bestätigte , dass "Beamte in der Innenstadt mit einer Schießerei" beschäftigt seien. "Ein Opfer wurde bei der Ankunft tot aufgefunden", . Zwei weitere Personen seien ins Krankenhaus gebracht worden. Die Identität des Opfers gab die Polizei bislang noch nicht bekannt.

Takeoff war Teil der Hip-Hop-Gruppe Migos

Takeoff wurde 1994 in Lawrenceville im US-Bundestaat Georgia geboren. Er begann 2008 zusammen mit seinem Onkel Quavo (31) und dessen Cousin Offset (30), der mit Cardi B (30) verheiratet ist, zu rappen. Im Jahr 2011 veröffentlichte das Trio erstmals unter dem Namen Migos. Anfang Oktober hatten Takeoff und Quavo mit ihrem Album "Only Built for Infinity Links" ihr Debüt als Duo gegeben.

