US-Rapper Soulja Boy aus Polizeigewahrsam entlassen

Der US-Rapper Soulja Boy (35) ist wieder auf freiem Fuß, nachdem die Staatsanwaltschaft von Los Angeles entschieden hat, keine Anklage wegen eines mutmaßlichen Waffendelikts zu erheben. Grund dafür sei eine unzureichende Beweislage, wie die Behörde bestätigte.

Der Musiker, der bürgerlich DeAndre Cortez Way heißt, war in den frühen Morgenstunden am Sonntag festgenommen worden, nachdem zunächst das Fahrzeug, in dem er unterwegs war, aufgrund eines mutmaßlichen Verkehrsdelikts in Los Angeles angehalten wurde. Bei der Kontrolle entdeckten die Polizeibeamten eine Schusswaffe im Wagen. Soulja Boy, der als vorbestraft gilt, wurde daraufhin wegen des Verdachts des illegalen Waffenbesitzes in Gewahrsam genommen.

Zwei Nächte verbrachte der "Crank That"-Star in Haft. Am Dienstag wurde das Verfahren schließlich eingestellt, weil die Beweise für eine strafrechtliche Verfolgung nicht ausreichten. Kurz nach seiner Entlassung meldete sich Soulja Boy auf Instagram mit den Worten "First day out" (dt. erster Tag draußen) zurück.

Immer wieder rechtliche Probleme

Soulja Boy wurde 2007 mit dem Hit "Crank That (Soulja Boy)" weltberühmt. Der Song hielt sich wochenlang auf Platz eins der US-Charts und wurde 2008 für einen Grammy nominiert. Auch durch einen viralen Tanztrend rund um den Song wurde der Musiker international bekannt.

Doch seine Karriere wurde immer wieder von rechtlichen Problemen überschattet: 2014 wurde Soulja Boy wegen unerlaubten Waffenbesitzes zu einer Bewährung verurteilt. Ein späterer Verstoß gegen die Bewährungsauflagen führte dazu, dass er fast acht Monate im Gefängnis verbrachte.

Im April 2025 wurde der Rapper in einem Zivilprozess zur Zahlung von 4,25 Millionen US-Dollar an eine Frau verurteilt, die ihm sexuellen Missbrauch und körperliche Gewalt vorwarf. Der Musiker hatte die Vorwürfe bestritten und erklärt, die Beziehung sei einvernehmlich gewesen. Die Geschworenen sahen das anders und befanden ihn für schuldig wegen sexueller Nötigung, Körperverletzung und geschlechtsspezifischer Gewalt.