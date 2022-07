US-Präsident Joe Biden positiv auf Covid-19 getestet

Joe Biden wurde am Donnerstagmorgen positiv auf eine Infektion mit dem Coronavirus getestet. Er kann seine Arbeit in Selbstisolation fortsetzen.

Joe Biden (79) hat sich mit Corona infiziert. Am Morgen des 21. Juli sei der US-Präsident positiv auf eine Covid-19-Erkrankung getestet worden. Biden habe bereits seine zweite Booster-Impfung erhalten und leide unter "sehr milden Symptomen", erklärt Karine Jean-Pierre (47). In der Mitteilung der Pressesprecherin des Weißen Hauses heißt es weiter, dass der 79-Jährige das Medikament Paxlovid nehme, das das Risiko eines schweren Verlaufs mindern soll.

"Leute, mir geht es gut"

Entsprechend den Empfehlungen der Gesundheitsbehörde CDC befinde sich der Präsident im Weißen Haus in Selbstisolation und könne seine Arbeit von dort "in vollem Umfang" fortführen. An geplanten Besprechungen wolle Biden per Telefon und Videotelefonie teilnehmen.

Via , dass sie mit Biden gesprochen habe, er sich gut fühle und aus dem Weißen Haus arbeite. "Leute, mir geht es gut", . Er bedanke sich für die Sorge der Bürgerinnen und Bürger.