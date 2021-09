US-Präsident Joe Biden hat dritte Corona-Impfung erhalten

Joe Biden hat die dritte Corona-Impfung erhalten. Um für die Immunisierung zu werben, ließ sich der US-Präsident den Impfstoff von Biontech/Pfizer vor laufenden TV-Kameras verabreichen.

"Wir können das schaffen. Lassen Sie sich impfen", lautete Bidens Appell an die Zuschauer eines Live-Streams, der unter anderem . "Ich möchte klarstellen, dass Auffrischungsimpfungen wichtig sind, aber das Wichtigste ist, dass mehr Menschen geimpft werden."

"Ich weiß, ich sehe nicht so aus, aber ich bin über 65 Jahre alt"

Dann ließ sich der 78-Jährige seinen ersten "booster shot", wie die dritte Impfung in den USA genannt wird, verabreichen - und war dabei sogar zu Scherzen aufgelegt. "Ich weiß, ich sehe nicht so aus, aber ich bin über 65 Jahre alt", erklärte der Politiker und spielte damit auf seine Zugehörigkeit zu einer der Corona-Risikogruppen an.

Auch die ersten beiden Corona-Impfungen hatte sich der US-Präsident vor laufenden TV-Kameras verabreichen lassen. Seine Ehefrau, First Lady Jill Biden (70), soll ihre dritte Impfung ebenfalls bald verabreicht bekommen.