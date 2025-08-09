US-Musiker Jack White postet seltenes Foto mit seinem Lookalike-Sohn

Jack White hat den 18. Geburtstag seines Sohnes mit einem emotionalen Instagram-Post gefeiert. Ein dazu veröffentlichtes Foto der beiden sorgte für Begeisterung.

Der ehemalige White-Stripes-Frontmann Jack White (50) hat seinem Sohn Henry Lee White zum 18. Geburtstag gratuliert und dabei ein seltenes Foto der beiden . Die Aufnahme zeigt die bemerkenswerte Ähnlichkeit zwischen Vater und Sohn.

"Er hat definitiv deine Haare"

Auf dem Bild tragen beide schwarze Kleidung und zeigen ihren dunklen Wuschelkopf. Im Vordergrund sind zudem zwei Gitarren zu sehen. White ergänzte den Post um ein weiteres Foto aus Henrys Babyzeit. "Ich möchte meinem einzigen Sohn Henry Lee White alles Gute zum 18. Geburtstag wünschen! Bin seit dem ersten Tag stolz auf diesen jungen Mann! Bleib wie du bist, Hank", schrieb der Musiker in der Bildunterschrift. "Wie der Vater, so der Sohn", kommentierte ein User das Bild des Duos. "Er hat definitiv deine Haare", lautete ein weiterer Kommentar zu der Ähnlichkeit zwischen Vater und Sohn.

Neben Henry ist White, der seit 2012 als Solomusiker unterwegs ist, auch Vater der 19-jährigen Scarlett. Während seiner aktuellen "No Name"-Tour holte er sie im Februar auf die Bühne, wo sie Bass spielte. Die talentierte Tochter macht auch als Model in der Modewelt von sich reden. Beide Kinder stammen aus seiner Ehe mit dem Model und der Songwriterin Karen Elson (46), die von 2005 bis 2013 dauerte.