US-Medien: Scarlett Johansson ist schwanger

Die US-Schauspielerin Scarlett Johansson erwartet ihr zweites Kind. Wie US-Medien berichten, ist die "Black Widow"-Darstellerin von ihrem Mann, Colin Just, schwanger.

Ein neues Hollywood-Baby ist offenbar im Anflug: ist die Oscar-nominierte Schauspielerin Scarlett Johansson (36) schwanger. Mehrere Quellen hätten berichtet, dass sie und ihr Mann Colin Jost (39) das erste gemeinsame Kind erwarten. Bereits im Juni machten erste Gerüchte die Runde, nachdem die "Black Widow"-Schauspielerin mehrere Termine zu ihrem neuen Film absagte und sich weitgehend aus der Öffentlichkeit zurückzog.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Glomex über den Consent-Anbieter verweigert

Sie gab zuletzt nur wenige Interviews, ließ sich auch in TV-Shows nur per Video-Call zuschalten und dabei nur von der Brust aufwärts ablichten. All dies sei geschehen, um die Schwangerschaft nicht öffentlich zu machen, heißt es nun. Mehr Infos zum kommenden ersten gemeinsamen Kind der beiden gibt es bislang allerdings noch nicht. Johansson wird bereits zum zweiten Mal Mutter: Im September 2014 kam ihre Tochter Rose zur Welt. Kurz nach der Geburt heiratete sie den Vater Romain Dauriac (39), zwei Jahre später folgte jedoch die Trennung, im September 2017 die Scheidung.

Jost und Johansson kennen sich bereits seit 2007

Im Mai 2017 kam sie mit dem US-amerikanischen Komiker Colin Jost zusammen, den sie bereits seit 2007 nach gemeinsamen Dreharbeiten für die Comedy-Show "Saturday Night Live" kannte. Im Oktober 2020 heiratet das Paar. Für Jost wird es das erste eigene Kind.