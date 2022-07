US-Fußballerin Hope Solo muss für 30 Tage ins Gefängnis

Die ehemalige US-Fußballerin Hope Solo muss sich wegen Trunkenheit am Steuer für 30 Tage ins Gefängnis begeben. Ganze zwei Jahre ist sie außerdem auf Bewährung.

Die ehemalige Torhüterin der US-amerikanischen Fußball-Nationalmannschaft, Hope Solo (40), muss für 30 Tage ins Gefängnis. , bekannte sich die zweifache Gewinnerin von Olympia-Gold schuldig, sich Anfang des Jahres unter Alkoholeinfluss hinter das Steuer ihres Wagens gesetzt zu haben. Die Strafe umfasse zudem 24 Monate auf Bewährung sowie eine Geldstrafe in Höhe von rund 3.100 US-Dollar.

Das konkrete Strafmaß sei von 60 auf 30 Tage reduziert worden, weil sich Hope zuvor für diesen Zeitraum freiwillig in eine Entzugsklinik begeben hatte. veröffentlichte Solo bereits einen langen Beitrag, in dem sie sich geläutert zeigt. "Ich habe einen gewaltigen Fehler gemacht. Mit Abstand den schlimmsten meines Lebens. Ich habe unterschätzt, was für ein zerstörerischer Teil meines Lebens der Alkohol geworden ist."

Dennoch könne sie etwas Positives aus der Angelegenheit ziehen: "Einen so gravierenden Fehler zu begehen lässt einen die harten Lektionen umso schneller lernen." Sie gelobt daher, aus "diesen Erfahrungen zu wachsen."

Zwei Anklagepunkte fallengelassen

Der Fall sorgte Ende März 2022 auch deswegen für Aufsehen, weil sich die zweijährigen Zwillinge des Stars ebenfalls im Auto befanden. Solo wurde damals aufgrund von drei Delikten festgenommen: Trunkenheit am Steuer, Widerstand gegen die Staatsgewalt und Kindesmisshandlung.

Solo sei aufgrund von Alkoholkonsum über eine Stunde bewusstlos hinter dem Steuer ihres laufenden Wagens gesessen. Weil sich in dieser Zeit die Kinder der Ex-Sportlerin ohne Aufsicht auf dem Rücksitz befanden, ermittelte die Polizei auch wegen Kindesmisshandlung. Geahndet wurde laut "ABC News" nun jedoch lediglich die Trunkenheit am Steuer.