US-Comedian Dave Chappelle an Covid-19 erkrankt

Dave Chappelle ist nach einem positiven Corona-Test in Quarantäne.

Dave Chappelle (47, ) hat sich mit dem Coronavirus infiziert. Das bestätigte ein Sprecher des US-amerikanischen Comedians mehreren US-Medien. Demnach befinde sich der Komiker und Schauspieler derzeit in Quarantäne, Symptome habe er keine.

Comedian wird täglich getestet

Chappelle veranstaltet seit Juni vergangenen Jahres Corona-konforme Freilichtveranstaltungen. habe er am Mittwoch (20. Januar) noch die erste von fünf geplanten Shows in einem Amphitheater in Austin, Texas, auf die Bühne gebracht. Die verbleibenden Shows "wurden nun abgesagt", .

In dem Statement heißt es weiter: Chappelle habe bei seinen Shows geltende Covid-19-Protokolle umgesetzt, "die Schnelltests für das Publikum und tägliche Tests für sich und sein Team beinhalten". Allein aufgrund dieser "sorgfältigen Tests" sei es möglich gewesen, "sofort mit einer Quarantäne zu reagieren und so die Ausbreitung des Virus einzudämmen".