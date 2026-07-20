Ursula Karven wird Oma: Anna Mila Guyenz ist schwanger

Erst im Frühjahr heiratete Christopher Veres das Topmodel Anna Mila Guyenz. Nun erwartet der Sohn von Schauspielerin Ursula Karven sein erstes Kind.

Nachwuchs in der Familie von Schauspielerin Ursula Karven ("Tatort"): Die 61-Jährige wird zum ersten Mal Großmutter. Wie "Bild" berichtet, erwartet Karvens Sohn Christopher Veres gemeinsam mit Ehefrau Anna Mila Guyenz sein erstes Kind. Die Hochzeit der werdenden Eltern ist noch nicht lange her: Erst im Februar 2026 gab sich das Paar das Ja-Wort. Sie sind seit zwei Jahren zusammen.

Veres bestätigte der Zeitung den anstehenden Nachwuchs: "Ja, wir bekommen ein Kind und freuen uns sehr", wird der 32-Jährige von dem Blatt zitiert. Auch Ursula Karven meldet sich zu Wort: "Ich freue mich wie verrückt", sagte sie. "Wir alle sind ganz aus dem Häuschen vor Freude." Karvens Ex-Mann James Veres teilt die Freude der Familie: "Wir freuen uns wirklich sehr", teilte der Filmproduzent mit. "Anna ist die perfekte Frau für [Christopher]."

Auch die werdende Mutter ist keine Fremde im Showgeschäft: Anna Mila Guyenz ist eines der gefragtesten Top-Models Deutschlands. Die 30-Jährige war bereits auf internationalen Laufstegs zu sehen, unter anderem für prestigeträchtige Marken wie Prada und Louis Vuitton.