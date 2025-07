Ursula Karven: So verarbeitete sie den Tod ihres Sohnes Daniel

Ursula Karven hat vor 24 Jahren einen schweren Schicksalsschlag erlebt: Ihr Sohn Daniel starb mit vier Jahren. Nun berichtet sie offen von ihrem Weg zurück ins Leben.

Vor 24 Jahren hat Schauspielerin Ursula Karven (60) ihren Sohn Daniel verloren. Mit nur vier Jahren ertrank er bei einem Kindergeburtstag im Pool auf dem Anwesen von Rockstar Tommy Lee (62). sprach sie nun offen über den Tod ihres mittleren Sohnes und wie sie ihn verarbeitete.

"Die einzige schmerzfreie Zone ist das Jetzt"

"Du hast die Endstufe von dem erlebt, was einem passieren kann...", wollte Moderatorin Marlene Lufen (54) sie auf den Verlust ansprechen, musste sich jedoch kurz sammeln. "Auf einmal ging die Nachricht durch die Welt, dass dein Sohn mit vier Jahren...", begann sie erneut, jedoch überwältigten sie die Gefühle. "Ja, lass es uns nicht vertiefen", übernahm Karven das Wort und erklärte, der Tod ihres Sohnes habe viele mitgenommen. "'Wow, das könnte auch ich sein'", hätten Mütter damals gemerkt.

Eines habe sich Karven nach dem Schicksalsschlag verbieten müssen. "Alle Warum-Fragen in die Vergangenheit sind sinnlos, weil du kannst in der Vergangenheit nicht Luft holen", sagte sie. Karven habe sich immer wieder ein "Nein" aussprechen müssen, wenn sie eine Warum-Frage beschäftigte. "Wenn man das 100, 200, 300 Mal wiederholt, ist dieses Gefühl weg. Weil es dich ins Jetzt holt", erklärte sie. "Die einzige schmerzfreie Zone ist das Jetzt", erkannte sie. "Wenn du in so ein Loch fällst, dann funktionieren nur noch die ganz brachialen, kleinsten Hebel." Für sie waren es Yoga, Atemübungen und Meditation.

Zu ihrem Heilungsprozess sagte die Schauspielerin: "Ich hab es geschafft, wieder glücklich zu sein, wieder zu leben, wieder ausgelassen zu sein. Ich habe mir so viele Dinge wiedergeholt, die mir von meinem Schicksal geklaut wurden." Mit ihrer Geschichte will sie anderen Menschen, die einen Verlust erlitten haben, Hoffnung geben. Auch wenn das Leben nie wieder so wird wie zuvor, lasse es sich lernen, mit dem Schmerz zu leben. Ihre Erfahrungen teilte Karven nach dem Tod ihres Sohnes auch in Büchern.