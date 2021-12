Unterstützung für Ben Affleck: Jennifer Lopez stiehlt allen die Show

Ben Afflecks neuer Streifen "The Tender Bar" feierte Hollywood-Premiere. Dabei richteten sich aber alle Augen auf die Begleiterin des Filmstars - schließlich ist die Frau an seiner Seite Jennifer Lopez.

Jennifer Lopez kam mit Ben Affleck zur "The Tender Bar"-Premiere.

Ben Affleck (49) und Jennifer Lopez (52) haben gemeinsam die Hollywood-Premiere von Afflecks neuestem Film "The Tender Bar" gefeiert. Auf dem roten Teppich sorgte Lopez einmal mehr durch ihre Kleiderwahl für Aufsehen. Die Sängerin trug ein tief ausgeschnittenes Chiffonkleid von Elie Saab. Ein dezenter Gürtel sorgte dafür, dass die schlanke Taille der 52-Jährigen betont wurde. Die hellblaue, ärmellose Robe aus dem fließenden Stoff war teilweise durchsichtig.

Lopez vervollständigte ihren Look mit silbernen Accessoires. Sie trug Pumps im Metallic-Stil sowie silbernen Schmuck. Zu ihrem Outfit kombinierte sie zudem eine weiße Clutch von Tyler Ellis. Ihre Haare fielen der Sängerin und Schauspielerin in leichten Wellen über die Schultern. Ben Affleck setzte ebenfalls auf Eleganz und erschien zu der Premiere des Films von Regisseur George Clooney (60) in einem schwarzen, dreiteiligen Anzug mit langer Jacke.

Das Liebes-Comeback des Jahres

Jennifer Lopez und Ben Affleck - von der Presse Bennifer getauft - waren bereits Anfang der 2000er ein Paar und damals auch verlobt. Nachdem sie zwischenzeitlich beide mit anderen Personen verheiratet waren - er mit Jennifer Garner (49), sie mit Marc Anthony (53) - sind sie seit dem Frühjahr 2021 wieder vereint.