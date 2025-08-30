Unterm Messer: Basalzellkarzinom bei Starkoch Gordon Ramsay entfernt

Gordon Ramsay macht öffentlich, dass bei ihm ein Basalzellkarzinom am Kopf entfernt werden musste. Trotzdem ist der schlagfertige, britische Starkoch zu Scherzen aufgelegt.

Gordon Ramsay (58) musste unters Messer! Bei dem britischen Koch und Gastronom, der auch aus vielen TV-Formaten wie "Hell's Kitchen", "Kitchen Nightmares" oder "MasterChef" bekannt ist, wurde ein Basalzellkarzinom am Kopf entfernt, .

Ramsay veröffentlicht am 30. August auf der Social-Media-Plattform zwei Bilder. Eines zeigt ihn mit großem Pflaster an der Seite seines Kopfes. Auf dem zweiten Foto ist die genähte Wunde direkt unter seinem linken Ohr zu sehen. Er sei dem "unglaublichen Team", das für ihn zuständig war, sehr dankbar - und er wisse zu schätzen, dass das Basalzellkarzinom schnell entfernt wurde.

Gordon Ramsay: Sonnencreme nicht vergessen!

"Bitte vergesst an diesem Wochenende eure Sonnencreme nicht", schreibt Ramsay an seine aktuell rund 19,2 Millionen Followerinnen und Follower gewandt. Er gibt damit einen wichtigen Tipp zum Schutz vor weißem Hautkrebs. Trotz des Eingriffs ist der für seine Schlagfertigkeit und teils sehr direkte Art bekannte Koch offenbar weiterhin zu Scherzen aufgelegt. Er könne versprechen, "dass es kein Facelifting ist". Dann würde er verlangen, dass er sein Geld zurückerstattet bekommt.

Ein Basalzellkarzinom, auch Basaliom, ist eine Art von Hautkrebs. Es handelt sich laut den Krankenkassen und in Deutschland häufigsten Hauttumor beziehungsweise die am häufigsten auftretende, bösartige Krebserkrankung in Mitteleuropa. Basalzellkarzinome seien bei früher Erkennung in vielen Fällen gut heilbar. Meist werde das Basaliom operativ entfernt, also herausgeschnitten. Häufig entstehe es an Stellen, die verstärkt der Sonne ausgesetzt sind, darunter etwa im Gesicht oder am Hals.