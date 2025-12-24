Ungewohnter Look: "Rosenheim-Cops"-Star überrascht in neuer Folge

"Rosenheim-Cops"-Star Igor Jeftic zeigt sich von einer ganz neuen Seite. Die Fans der beliebten ZDF-Serie haben dazu eine klare Meinung...

Sakko, Hemd, Krawatte – als "Sven Hansen" kleidet sich Igor Jeftic (54) bei den "Rosenheim-Cops" stets sehr schick. Kein Wunder, denn bei Ermittlungen gilt es, ernst genommen zu werden – und das fängt schon bei Äußerlichkeiten an. Für eine neue Folge der beliebten ZDF-Serie macht Jeftic nun eine optische Ausnahme. Der Schauspieler tritt mit völlig ungewohntem Look vor die Kamera.

Igor Jeftic mal ganz anders: Modisches Wagnis bei den "Rosenheim-Cops"

Am Dienstag (23. Dezember) zeigte das ZDF die "Rosenheim-Cops"-Folge " ". Hemd und Sakko tauschte Igor Jeftic in der Episode gegen lässigere Kleidung ein. Er zeigte sich in Jeans, Sneaker, Polo und Jacke – auch für "Sven Hansen" darf es mal legerer sein. Ein echter Stil-Treffer oder ein modischer Griff ins Klo? Die treuen "Rosenheim-Cops"-Fans haben eine klare Meinung.

"Rosenheim-Cops"-Star erstaunt in Jeans und Polo

"Der 'Hansen' im Freizeit-Look sieht sehr gut aus, könnte öfter mal ohne Anzug ermitteln", meint ein Instagram-User in der Kommentarspalte eines Postings, das den neuen Look des TV-Kommissars zeigt. "Pflichtprogramm, wenn 'Hansen' ermittelt. Mein Lieblingskommissar mal in Freizeitkleidung. Kommt ja selten vor, steht ihm aber. Könnte er öfter tragen im Dienst", so ein weiterer Fan.

Der 54-Jährige wird für den neuen Look geradezu mit Lob überschüttet. "Schön, dass 'Sven Hansen' auch mal wieder ein ganz anderes Outfit tragen durfte" und "Super, dass Herr 'Hansen' auch mal in Jeans und Polo ermittelt", liest sich in den Kommentaren.

Ungewohnter Anblick bei den "Rosenheim-Cops": Kommissar "Sven Hansen" leger in Jeans und Jacke unterwegs.

Blonder Fehlgriff – zumindest für die Fans

Doch Jeftic weiß auch, wie es sich anfühlt, für sein Äußeres kritisiert zu werden. Anfang des Jahres zeigte sich der Schauspieler mit hellblonden Haaren – den gewohnt brünetten Look tauschte er zeitweise ein. Die blonde Haarpracht war vielen Fans ein Dorn im Auge und auf Social Media wurde viel gestänkert.

Wie Igor Jeftic im AZ-Interview betonte, nahm er sich die Kritik nicht zu Herzen: "Ich will nicht jedem gefallen. Reines Lob ist mir unangenehm." Er witzelte: "Sobald sich die Gelegenheit bietet, die Haare wieder zu färben, werde ich's wieder tun." Derzeit ist Jeftic wieder ganz natürlich mit brauner Haarpracht zu sehen.