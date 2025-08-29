Ungewohnt seriöser Familienausflug: Adam Sandler überrascht in Venedig

Ausnahme-Look für den Comedy-Star: Adam Sandler erschien bei der Premiere seines neuen Films "Jay Kelly" in Venedig gemeinsam mit seiner Familie in ungewohnt elegantem Outfit.

Seltener Anblick auf dem roten Teppich: Adam Sandler (58) hat seine gewohnt lässige Erscheinung gegen einen klassischen Look getauscht. Bei der Premiere seines neuen Films "Jay Kelly" in Venedig präsentierte sich der Schauspieler im schwarzen Smoking mit weißem Hemd und Fliege - ein deutlicher Kontrast zu seinen üblichen weiten T-Shirts, Baggy-Shorts und ausgelatschten Sneakern.

Harmonisches Bild

Begleitet wurde der "Happy Gilmore"-Star von seiner Familie: Ehefrau Jackie (50) strahlte in einem bodenlangen, trägerlosen weißen Kleid, während die gemeinsamen Töchter Sadie (19) und Sunny (16) das Farbschema perfekt ergänzten. Sunny wählte ebenfalls ein weißes Neckholder-Kleid, Sadie kontrastierte in einem schwarzen Dress - ein harmonisches Familienbild bei den Filmfestspielen in der Lagunenstadt.

Auf dem roten Teppich posierte Sandler auch mit Co-Star George Clooney (64). Dessen Auftritt mit Ehefrau Amal Clooney (47) freute die Fans besonders. Denn im Tagesverlauf blieb Clooney aus gesundheitlichen Gründen der Pressekonferenz seines eigenen Films fern, da bei ihm laut US-Branchenmedien eine Nebenhöhlenentzündung diagnostiziert wurde und er sich auf Anweisung seines Arztes schonen sollte. Doch die Weltpremiere des Films ließ er sich am Abend nicht entgehen.

In "Jay Kelly" verkörpert Clooney die Titelrolle eines Filmstars, der sich zusammen mit seinem Manager Ron (Sandler) auf eine unerwartete Reise durch Europa begibt. Dabei werden beide gezwungen, sich mit ihren Lebensentscheidungen, zwischenmenschlichen Beziehungen und dem Vermächtnis auseinanderzusetzen, das sie hinterlassen werden.

Regie führte Noah Baumbach (55, "Marriage Story"), der den Film - seinen vierten für Netflix - gemeinsam mit Emily Mortimer schrieb. Neben Clooney und Sandler gehören Laura Dern, Billy Crudup, Riley Keough, Grace Edwards, Stacy Keach, Jim Broadbent, Patrick Wilson, Eve Hewson und Greta Gerwig zum hochkarätigen Ensemble.

, erhielt der Film und sein Cast zehn Minuten Standing Ovations in Venedig. "Jay Kelly" kommt am 14. November in ausgewählte Kinos, bevor der Film am 5. Dezember bei Netflix startet.