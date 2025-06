Ungewohnt privat: Mirja Boes plaudert über Söhne

Abseits der Bühnen und TV-Kameras lebt Mirja Boes ein ruhiges Familienleben samt Partner und Söhnen. Im AZ-Interview spricht die Comedienne jetzt ungewohnt offen über ihre Kinder. Auch verrät Boes, wie sie privat wirklich tickt und warum sie Fußballstars bemitleidet.

Mirja Boes (53) ist für ihre laute und schrille Art bekannt. Doch privat mag es die Comedienne eher ruhiger und liebt es, Zeit mit ihren Liebsten zu verbringen. Ihr Partner, dessen Namen sie geheim hält, und ihre zwei Söhne Michel (14) und Matti (12) sind ihr ganzer Stolz. Im Interview mit der AZ gibt Boes jetzt einen ungefilterten Einblick in ihr Leben abseits von Bühnen und Kameras.

Mirja Boes spricht über Privatleben: Wie ihre Söhne zu beeindrucken sind

2024 nahm Mirja Boes an der fünften Staffel der Amazon-Prime-Video-Show "LOL: Last One Laughing" teil – und siegte. Das sei bei ihren Söhnen gut angekommen, die große Fans der Sendung sind. Boes verrät: "Also 'LOL' war schon echt ne coole Sache. Weil mit meinen Söhnen ist das ja so: Ich mach keine Comedy für Kinder, in dem Sinne auch nicht für Pubertierende. Und 'LOL' ist was, da waren sie jetzt das erste Mal offensichtlich stolz, weil auch die Freunde sagten: 'Wow, eure Mutter!'" Die 53-Jährige wisse genau, was zu tun ist, damit sie Michel und Matti ein weiteres Mal beeindrucken kann: "Ich müsste dafür Fußballspielen lernen." Demnach sind ihre Kinder offensichtlich Fans des beliebten Ballsports.

Comedienne bemitleidet Fußballstars: "Finde das schlimm"

Während sich Mirja Boes für Sänger wie Robbie Williams (51) interessiert, sagen ihren Söhnen eher Fußballstars zu. Die Comedienne meint, die Begeisterung für Profi-Kicker gehe bei Michel und Matti – und bei vielen Teenagern generell – schon fast in eine "Vergötterung" über. Dadurch finde man als bekannter Fußballer in der Öffentlichkeit oft keine Ruhe mehr, was bei Boes Mitleid auslöst. Der AZ erklärt Boes: "Wenn du nicht mehr unabgeschirmt [raus, d. R.] gehen kannst, dann finde ich das schlimm." Die 53-Jährige selbst habe das Glück, trotz ihrer Bekanntheit noch "ein normales Leben" führen zu können.

Mirja Boes ist für ihre schrille und laute Art bekannt. Doch abseits der großen Comedy-Bühnen tickt die 53-Jährige anders. © imago/Funke Foto Services

Mirja Boes "privat keine Spaßkanone": So tickt die Comedienne

Entgegen vieler Erwartungen sei Mirja Boes "privat keine Spaßkanone". Wenn die Blondine mit ihrer Familie im Wohnzimmer sitzt, fühle sie sich nicht dafür verantwortlich, Partner und Kinder zu unterhalten: "Ich kann nicht immer nur lustig sein." Wesentlich einfacher falle es Boes, "einfach nur fröhlich" zu sein. Sie habe beobachtet, dass sich "Leute, die Kummer haben", gern mit ihr umgeben. Mit ihrer unbeschwerten Art wolle die Komikerin mit gutem Beispiel für eben diese Menschen vorangehen: "Wenn da jemand sagt, da will er eine Scheibe abschneiden, dann hab ich ja schon ein großes Werk getan."

"Zeit zu kostbar": Dann sieht Mirja Boes rot

Mirja Boes verrät im Weiteren, dass sie auf eine bestimmte Art von Menschen in ihrem Leben verzichten könne: "Meine Zeit [wird, d. R.] zu kostbar, um mich mit Pessimisten zu umgeben." Der AZ erklärt sie: "Ich kann das nicht gut. [...] Und das zieht mich auch runter, solche Leute." Bei einem weiteren Thema sehe die Comedienne rot. Ungerechtigkeit sei für die 53-Jährige nur schwer auszuhalten, "im Kleinen und im Großen". In ihrem Umfeld achte Boes darauf, dass sich niemand unfair behandelt fühlt.

Schnell wird klar, im Privaten ist Mirja Boes ein echter Herzensmensch. Sobald die Komikerin dann für Auftritte die Bühne betritt, verfalle sie wieder in ihre öffentliche Rolle als "lustiger Clown".