"Unfassbar": Sat.1-Kollege bestürzt über "Frühstücksfernsehen"-Aus von Benjamin Bieneck

Überraschung im "Sat.1 Frühstücksfernsehen": Benjamin Bieneck hat seinen Abschied bekanntgegeben. Ein Moderatoren-Kollege äußert sich nun kritisch. Was steckt dahinter und wie tickt "Benji" privat?

Benjamin Bieneck ist bekannt aus dem "Sat.1 Frühstücksfernsehen". Seit mehreren Jahren steht er für das Magazin vor der Kamera, doch ab jetzt ist damit Schluss, denn der Moderator hat seinen Abschied verkündet.

Benjamin Bieneck verlässt das "Sat.1 Frühstücksfernsehen": Das steckt dahinter

Am 31. Oktober 2025 verkündete Benjamin Bieneck in der Live-Sendung vom "Sat.1 Frühstücksfernsehen": "Ich habe eine Überraschung für Sie. Die einen wird es freuen, die anderen vielleicht nicht so: Das war heute meine letzte Sendung im 'Frühstücksfernsehen'."

Damit dürfte vor den Bildschirmen niemand gerechnet haben. Der Moderator betonte, die Zeit mit dem Team bereits jetzt zu vermissen. "Es sind wirklich tolle Menschen, ich hoffe, dass Sie weiterhin einschalten." Was sind die Gründe für den Ausstieg? Marlene Lufen deutete in der Sendung an: "Du beginnst ein neues Kapitel und das ist auch okay so."

Abschiedsparty nach "Frühstücksfernsehen"-Aus: Benjamin Bieneck lässt es krachen

Böses Blut schien es aber aufgrund des überraschenden Abgangs von Benjamin Bieneck nicht zu geben. Am ersten November-Wochenende gab er Einblicke in seinen Abschied vom "Sat.1 Frühstücksfernsehen". Zu einem Foto mit Erinnerungsstücken schrieb er vielsagend: "Liebe meine Kollegen."

Benjamin Bieneck lässt sich zum Abschied vom "Sat.1 Frühstücksfernsehen" von seinen Kollegen feiern. © Instagram/benjibie

Kritik nach Abgang: Sat.1-Kollege äußert sich entsetzt zu "Frühstücksfernsehen"-Aus

Komplett still ging das "Frühstücksfernsehen"-Aus von Benjamin Bieneck aber nicht über die Bühne. Thore Schölermann, der für Sat.1 und ProSieben für "The Voice of Germany" moderiert, übte sogar Kritik und schrieb unter ein Posting auf Instagram: "Wie kann man so einen sympathischen Typen gehen lassen!? Unfassbar."

Auch "Frühstücksfernsehen"-Kollegin Alina Merkau äußerte deutliche Worte zum Abgang ihres Kollegen. "Ich will das nicht", betonte sie zu dem Schnappschuss von Benjamin Bieneck.

Wer ist Benjamin Bieneck? Das ist über den TV-Star bekannt

Benjamin Bieneck wurde am 7. Mai 1983 in Frankfurt am Main geboren. Nach seinem Abitur ging er nach Passau und begann sein Jura-Studium. In diesem Rahmen verschlug es ihn auch nach München und Kapstadt. Er beendete das Studium allerdings nach dem ersten Staatsexamen.

Als Jugendlicher erhielt er eine klassische Gesangsausbildung. Während seines Studiums war er Chorsolist am Südostbayerischen Städtetheater in Niederbayern.

Der Karriereweg von Benjamin Bieneck: Vom Volontär zum Promi-Experten

Nach seinem Studium verschlug es den Moderator nach München. Hier absolvierte er erst ein Praktikum und dann ein Volontariat in den ProSiebenSat.1-Redaktionen von "SAM" und "taff".

Er wurde als Junior-Redakteur im VIP-Ressort eingestellt und bekam seine eigene monatliche Promi-Rubrik bei "taff": "Beef mit Benji"

Zwischenzeitlich schnupperte er immer wieder in Print-Redaktionen . Er arbeitete unter anderem für "Bunte", "Bild" und "Grazia". Doch letzten Endes stieg er als VIP-Chefreporter für "taff" ein. Schließlich stand er regelmäßig vor der Kamera.

Er vertrat Vanessa Blumhagen als Promi-Experte im "Sat.1-Frühstücksfernsehen" und berichtete über alles aus der Welt der Stars, Schauspieler, Sänger und des Adels. Er kochte zusammen mit Gräfin Stephanie von Pfuel alte Kochrezepte aus dem Adels-Kochbuch ihrer Familie für das Online-Format "Schlossrezepte".

Benjamin Bieneck und die mit ihm befreundete Stephanie Gräfin von Pfuel bei der Weißwurstparty 2023 im Hotel Stanglwirt in Going. © BrauerPhotos/G.Nitschke

Im Mai 2023 berichtete Bieneck, als Adel-Experte über die Krönungszeremonie von King Charles III. live für Sat.1 aus London.

Seit Januar 2024 ist der Moderator nicht mehr bei "taff" zu sehen, er entschied sich vollständig zum Sender Sat.1 zu wechseln. Dort ist er seitdem ein festes Mitglied im Moderatorenteam des "Sat1-Frühstücksfernsehen". Über seine 13 Jahre bei ProSieben schreibt er: "Es war eine Wahnsinns-Zeit und ich möchte keine Minute missen. Diese Redaktion war für mich was ganz Besonderes."

"Heute ist einer der schönsten Tage meines Lebens": Benji besiegt Krebserkrankung

So viel Glück wie in seinem Berufsleben hatte Bieneck nicht überall. Im November 2020 gab er bekannt, dass er an Hodenkrebs erkrankt sei. Er unterzog sich im Kampf gegen die Krankheit einer Chemotherapie.

Danach war er in der Frühstücksfernsehen-Webshow und berichtete: "Es sieht alles gut aus, die Metastase ist irgendwie wahnsinnig geschrumpft. [...] In drei Monaten wird dann nochmal geschaut, ob die größer geworden ist. Aber meine Ärzte hier in München gehen davon aus, dass sich das nicht verändern wird."

Anfang 2021 gab es gute Nachrichten auf seinem Instagram-Account: "Heute ist einer der schönsten Tage meines Lebens. Denn heute habe ich [...] erfahren, dass die Metastase in meinem Körper vollends beseitigt ist." Seither geht es dem Moderator wieder gut und er kann sein Leben in vollen Zügen genießen.

Benjis Privatleben: Der Moderator hält die Familie aus der Öffentlichkeit

Über das Privatleben des Moderators ist nur sehr wenig bekannt. Er spricht nicht öffentlich über seine Familie und auch auf Social Media postet er nur Berufliches und Fotos alleine.

Was " " allerdings über "Benji" verrät: "Er fährt Ski, spielt Tennis, macht Langlauf und geht ins Fitnessstudio. Außerdem interessiert er sich für Geschichte und liebt es am Wochenende in der Natur unterwegs zu sein."

Benjamin Bieneck hat einen Freund: Moderator verplappert sich auf Instagram

Genauso wenig war über das Liebesleben von Benjamin "Benji" Bieneck bekannt. Er erklärte im Interview mit " ": "Vor der Kamera thematisiere ich das zwar nicht explizit, aber ich stehe ganz klar zu meiner sexuellen Identität." Er lebt sowohl privat als auch beruflich offen schwul.

In der Adventszeit 2023 verplapperte sich der Moderator einst in seiner Instagram-Story. Dort erzählte er seinen Fans, dass es bei ihm und seinem Freund keinen Adventskalender geben werde. Die beiden hätten schlichtweg keine Zeit gehabt einen zu organisieren.

Damit bestätigte er erstmals, dass er in einer Beziehung ist. Doch weitere Details, wie der Name oder gar ein Bild seines Partners, blieben noch aus.