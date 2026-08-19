Unangenehmer Moment zwischen Senta Berger und Natascha Ochsenknecht: "War ein Fettnäpfchen"

Manchmal ist der Mund schneller als der Kopf: Von einer solchen Situation erzählt nun Natascha Ochsenknecht. Ausgerechnet im Gespräch mit Senta Berger rutschte ihr ein Satz heraus, den sie bis heute gerne zurücknehmen würde.

Senta Berger (85) wird von vielen Menschen für ihre zeitlose Eleganz bewundert. Auch Natascha Ochsenknecht (61) ist ein bekennender Fan der Schauspielgröße. Bei einem Aufeinandertreffen vor vielen Jahren wollte Ochsenknecht ihrem Idol ein Kompliment machen – doch bis heute bereut sie die Worte, die ihr damals über die Lippen kamen.

Natascha Ochsenknecht im Gespräch mit Senta Berger: "Mist geredet"

"Ich habe Senta Berger mal ein Kompliment gemacht, das ist bestimmt 30 Jahre her oder so. Die hat bei uns in Grünwald gewohnt", erzählt Natascha Ochsenknecht in ihrem Podcast "Wondermom". "Und das ist so eine tolle Frau, die hat eine Aura, eine großartige Schauspielerin, einfach eine ganz tolle Frau." Bei einem Empfang in München trafen die Damen damals aufeinander. "Dann standen wir da und ich habe gesagt: 'Mensch, ich wäre froh, wenn ich mal im Alter so gut aussehen würde wie Sie'", erinnert sich Ochsenknecht.

Nett gemeinte Worte, über die sich die dreifache Mutter im Nachhinein sehr ärgerte. "Was hast du denn da für einen Mist geredet?", fragte sie sich selbst. Zwar reagierte Senta Berger damals mit einem Lächeln, doch Natascha Ochsenknecht lässt die Situation bis heute nicht los: "Das kannst du ja heutzutage nicht mehr sagen: 'Ich möchte im Alter so aussehen wie Sie.' [...] Das ist bestimmt über 20 Jahre her oder so. Und das hängt mir immer noch nach."

Senta Berger sieht einfach toll aus. Daher bereut es Natascha Ochsenknecht, das Alter der Schauspielerin thematisiert zu haben. © imago/Sven Simon

Natascha Ochsenknecht plant Entschuldigung: "Wenn ich sie mal wieder sehe"

Ob Senta Berger über das Gespräch von damals auch noch nachdenkt? "Da kann sie sich bestimmt nicht dran erinnern", glaubt Natascha Ochsenknecht. "Aber mir ist das hängen geblieben." Daher sei es ihr ein Bedürfnis, sich irgendwann bei der Schauspielerin für die Situation zu entschuldigen: "Wenn ich sie mal wieder sehe – ich wohne halt jetzt nicht mehr in München – aber dann würde ich sagen: Ich hab das damals zu Ihnen gesagt und das tut mir furchtbar leid."

Bei ihrem nächsten Aufeinandertreffen mit Senta Berger möchte Natascha Ochsenknecht das "Fettnäpfchen" von damals wiedergutmachen. © imago/Eventfoto54

Besonders ärgert sich Natascha Ochsenknecht über die Tatsache, dass sie ihrem Idol eigentlich ein Kompliment machen wollte: "In dem Moment, wo ich es gesagt habe, dachte ich mir so: 'Was redest du für einen Mist?' Ich meinte ja was Nettes." Zwar stellt sie noch einmal klar, dass Senta Berger damals "nicht blöd reagiert" habe: "Aber als ich es ausgesprochen hatte, hab ich mir gedacht: 'Boah, das war ein Fettnäpfchen'. Ich wollte eigentlich nur was Nettes sagen", so Ochsenknecht selbstkritisch.