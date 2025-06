Bastian Schweinsteiger wird aktuell mit zahlreichen Schlagzeilen zu seinem Privatleben konfrontiert. Im TV gibt er sich aber gut gelaunt wie eh und je. Doch bei einem Auftritt erlebte er jetzt einen unangenehmen Moment.

Was tun, wenn das Privatleben plötzlich ausführlich in der Öffentlichkeit diskutiert wird? Bastian Schweinsteiger (40) erlebt aktuell eine Schlagzeilen-Flut, die seine Beziehung zu Ehefrau Ana Ivanovic (37) in den Fokus rückt. Der ehemalige Spieler vom FC Bayern München zeigt sich dennoch ganz professionell und war am Donnerstagabend (5. Juni)) zum Nations-League-Spiel Spanien gegen Frankreich in der ARD zu sehen. Doch ganz entspannt präsentierte er sich vor der Kamera nicht.

Schlagzeilen um Bastian Schweinsteiger und Ana Ivanovic

Es sind harte Wochen, die hinter Bastian Schweinsteiger liegen. Seit Dezember 2024 haben er und Ana Ivanovic sich nicht mehr gemeinsam in der Öffentlichkeit gezeigt. Von seiner Ehefrau fehlte beim Spiel Deutschland gegen Portugal jede Spur. Die ehemalige Tennisspielerin präsentierte in den sozialen Medien stattdessen lieber Erinnerungsfotos aus einem Urlaub auf Mauritius – ebenfalls ohne ihren Mann.

Esther Sedlaczek verwundert: "Hast du auch noch eine Frage, Basti?"

Wie sehr beschäftigt Bastian Schweinsteiger die aktuelle Situation? In der ARD-Sportschau am Donnerstag schien er für einen kurzen Moment den Faden verloren zu haben. An der Seite von Esther Sedlaczek (39) sollte er eigentlich Rudi Völler (65) interviewen, doch der 40-Jährige hatte einen Aussetzer. Während die Moderatorin sich angeregt mit dem DFB-Sportdirektor unterhielt, sagte Schweinsteiger kaum ein Wort. Plötzlich herrschte Stille und Sedlaczek wandte sich irritiert an ihren Kollegen: "Hast du auch noch eine Frage, Basti?"

Schweinsteiger peinlich berührt

Der Ehemann von Ana Ivanovic schaute verdutzt in die Kamera und ergriff mit einem peinlich berührten Lachen schließlich das Wort. Doch statt Rudi Völler eine Frage zu stellen, plauderte er munter über die Leistung der deutschen Mannschaft von Mittwochabend. Nach seinem kurzen Monolog griff Esther Sedlaczek ein und wandte sich wieder an den eigentlichen Gesprächspartner. Am Ende des fünfminütigen Interviews hatte Bastian Schweinsteiger dem DFB-Sportdirektor keine einzige Frage gestellt.

Während Bastian Schweinsteiger aktuell seinem Job als ARD-Experte nachgeht, hält Ana Ivanovic in den sozialen Medien derzeit Funkstille. Zuletzt hatte sie sich Ende Mai bei einem Trip nach Paris gezeigt. Ob sie wohl bald wieder an der Seite ihres Ehemannes auftauchen wird?