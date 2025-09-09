Umzug mit der Familie: Ed Sheeran verlässt England für Amerika

Popstar Ed Sheeran plant einen Umzug von England in die USA. Der Sänger möchte sich mit seiner Familie dort niederlassen.

Ed Sheeran (34) steht offenbar vor einem neuen Lebensabschnitt. Der erfolgreiche britische Singer-Songwriter hat angekündigt, seine Heimat England zu verlassen und sich in den Vereinigten Staaten niederzulassen. enthüllte der Musiker seine weitreichenden Pläne.

Der Grund für die drastische Entscheidung liegt in seiner anstehenden Tournee und familiären Verpflichtungen. "Ich bin gerade dabei, nach Amerika zu ziehen", erzählte Sheeran. "Ich habe das Gefühl, dass ich vielleicht der Einzige bin, der nach Amerika zieht", witzelte der Musiker, der in Framlingham in Suffolk aufwuchs. Dabei nimmt er offensichtlich Bezug auf die US-Stars, die nach Trumps Wahlsieg ins Ausland gezogen sind. "Ich gehe dort für eine Weile auf Tour und habe eine Familie, also kann ich nicht einfach hin und her pendeln. Wir ziehen um und lassen uns dort nieder", begründete der Vater zweier Töchter seine Entscheidung. Gemeinsam mit seiner Ehefrau Cherry Seaborn (33) plant er den großen Schritt über den Atlantik. Wo es genau für die Familie hingeht, verriet er nicht.

Neues Album erscheint am Freitag

Bereits in früheren Interviews hatte Sheeran seine Liebe zur Country-Musik und speziell zu Nashville zum Ausdruck gebracht. In einem Gespräch mit Alex Cooper verriet er: "Wenn man zur Country-Musik wechselt, kann man nicht mehr zurück. Nashville ist meine Lieblingsstadt in den Staaten, und es war schon immer mein Ziel, nach Nashville zu ziehen und zur Country-Musik zu wechseln."

Die Faszination für die Musikhauptstadt Tennessees ist nicht neu. Bereits 2013 : "Nashville ist voller sehr, sehr netter Menschen. Ich glaube nicht, dass die Leute in Nashville wirklich etwas auf Prominente geben. Selbst wenn sie wüssten, wer du bist, würde es ihnen egal sein."

, dass Sheeran eine 9-Millionen-Pfund-Wohnung in Brooklyn, New York, gekauft haben soll.

Nach dem Abschluss seiner erfolgreichen "Mathematics"-Serie erscheint am 12. September nun Ed Sheerans neues Album "Play". Der Musiker wird Ende 2025 . Die Tour führt ihn nach Frankreich, Deutschland, Großbritannien und Irland. Ab Januar 2026 sind Konzerte für Neuseeland und Australien angekündigt.