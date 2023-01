Umweltschutz: Bei Prinzessin Eugenie gibt es kein Plastik zu Hause

Prinzessin Eugenie engagiert sich gegen den Klimawandel. Unter anderem hat sie Plastik in ihrem Zuhause abgeschafft. Das macht sie vor allem auch für die Zukunft ihres Sohnes August, der demnächst zwei Jahre alt wird.

Bei Veranstaltungen und Interviews im Rahmen des Weltwirtschaftsforums in Davos plauderte Prinzessin Eugenie (32) auch sehr persönlich aus dem heimischen Nähkästchen. , erzählte die Tochter von Prinz Andrew (62) unter anderem, wie sehr sie die Mutterschaft verändert habe. "Jetzt habe ich zum Beispiel Angst vorm Fliegen und solchen Dingen, was ich früher nie gehabt hätte."

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Glomex über den Consent-Anbieter verweigert

Eugenie: "Bei uns zu Hause gibt es kein Plastik"

Sie betrachte die Welt aber auch unter einem weiteren Aspekt mit anderen Augen. Ihre Sorgen wegen des Klimawandels und der dadurch bedrohten Gebiete hätten ihr Leben beeinflusst. Konkret berichtete sie von den Veränderungen in ihrem eigenen Heim, um ihrem Sohn August die Bedeutung des Umweltschutzes zu vermitteln. "Bei uns zu Hause gibt es kein Plastik, wir versuchen, so viel wie möglich ohne Plastik auszukommen, und ich versuche, ihm das beizubringen. Aber es ist ein Kampf", so Eugenie.

mit einem Journalisten und der Gründerin von Arctic Humanity sagte Eugenie zudem: "Mein Sohn wird mit zwei Jahren, also in ein paar Tagen, ein Aktivist sein." Und sie fügte hinzu: "Ich habe mit Peter Thomson, dem UN-Sonderbeauftragten für die Ozeane, gesprochen, und er hat mir nur gesagt, dass ich das für meine Enkelkinder mache." Jede Entscheidung, die jetzt getroffen würde, müsse für August sein, für das, was er sehen und tun kann und wie er sein Leben leben wird", erzählte Eugenie weiter.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (YouTube). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter YouTube über den Consent-Anbieter verweigert

Die Enkelin der verstorbenen Queen Elizabeth II. (1926-2022) sprach aber auch über ihre Hoffnung für die Zukunft der Umwelt und sagte: "Ich mag es, das Glas als halb voll zu betrachten. Es ist mir lieber, aber manchmal geben einem die Fakten und Zahlen und die Diskussionen bei den Abendessen ein Gefühl von Frustration und Untergangsstimmung."

Plastikfreie Hochzeit

Prinzessin Eugenie vermeidet Plastik nicht erst seit heute. Sie hatte schon versucht, ihre Hochzeit mit Jack Brooksbank (36) im Jahr 2018 so plastikfrei wie möglich zu gestalten. Unter anderem bekamen die Gäste Wasser in recycelbaren Aluminiumdosen angeboten.

Ein Jahr später : "Wie viele Menschen bin auch ich traurig über die Bilder von wilden Tieren an den Stränden, wie sie von Plastik erwürgt oder sich darin verheddert hatten und deren Leben durch unseren Umgang mit Plastik beendet wurde."

Sohn August stammt aus Eugenies Ehe mit Brooksbank. Er feiert am 9.Februar seinen zweiten Geburtstag.