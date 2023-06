Umstyling bei Romina Palm: Ex-"GNTM"-Star verabschiedet sich vom Rot

Ex-"GNTM"-Star Romina Palm hat sich von ihren roten Haaren verabschiedet. Auf Social Media zeigt sie ihren neuen Look - und den Followerinnen und Followern gefällt's.

Romina Palm (24) hat sich von ihren roten Haaren verabschiedet, die für das Model längst zu einem Markenzeichen geworden waren. Nun wurde aus dem ehemaligen Chili-Rot ein zartes Brünett. schreibt sie dazu "New Hair New Me" und präsentiert einen Long-Bob in natürlichem Hellbraun. Ihre Fans und Follower finden positive Worte für die Verwandlung: "Es sieht unfassbar gut aus."

Nach der Trennung im März

Erst im März 2023 hatte sich Romina Palm überraschend von ihrem Verlobten Stefano Zarrella (32) getrennt und war danach erstmal abgetaucht. In einer damaligen Stellungnahme via YouTube, "Willkommen zurück! Unser neuer Lebensabschnitt", gab sie dann bekannt, dass sich ganz viele Dinge verändern werden.

Bekannt wurde Romina Palm 2021 durch ihre Teilnahme bei "Germany's next Topmodel". In der Umstyling-Folge wurde dem Model die knallrote Haarfarbe verpasst. Sie schied im Finale als erste aus und wurde damit Vierte. Trotz des berühmten Satzes "Ich habe heute leider kein Foto für dich" blieben die roten Haare lange - bis jetzt.

Neben ihren Modeljobs ist sie seither auch als Influencerin erfolgreich. Auf Instagram lässt sie ihre knapp 840.000 Followerinnen und Follower täglich an ihrem Leben teilhaben.