Ulli Potofski ist tot: Reporter stirbt nach Erkrankung

Trauer um den einstigen RTL-Reporter Ulli Potofski. Der 73-Jährige stirbt nach schwerer Krankheit. Zuletzt war er immer wieder im Krankenhaus.

Für TV-Zuschauer war er ein vertrautes Gesicht – zuletzt war Ulli Potofski bei Sky tätig (Bundesliga und DFB-Pokal). Jetzt ist er im Alter von 73 Jahre nach langer, schwerer Krankheit gestorben. Das berichtet "Bild". In seinem Podcast "Herz, Seele, Ball" äußerte sich Potofski zuletzt über mehrere Aufenthalte in einer Klinik.

Ulli Potofski war einst im Moderatoren-Team von "RTL aktuell"

Seine Karriere begann Ulli Potofski in den Achtzigern beim Privatsender RTL. Von 1984 bis 2006 stand er im Studio von "RTL aktuell", ehe er zum Bezahlsender Sky wechselte. Noch 2023 wollte er seine Karriere beenden, entschied sich aber für einen weiteren Vertrag.

Krankheit von Ulli Potofski: TV-Star hat Diagnose nicht öffentlich genannt

Am vergangenen Donnerstag sagte Ulli Potofski in seinem Podcast: "Ich bin wieder in meinem Krankenhaus gelandet, werde hier hoffentlich gut versorgt." Doch am Sonntag schloss er für immer seine Augen. Über seine Erkrankung hat er öffentlich nie gesprochen.

Foto mit Lebensgefährtin Nadja: Ulli Potofski zeigt sich dankbar

Besonders emotional: sein ganz oben im Instagram-Profil gespeichertes Bild.

Das Foto zeigt Ulli Potofski mit Partnerin Nadja. Er schrieb dazu: "In guten wie in schlechten Zeiten! Meine Lebensgefährtin Nadja war immer da! Ist immer da! Seit über 10 Jahren! Danke – auf die nächsten Jahre in Liebe und Zuversicht!!!"