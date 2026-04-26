Überraschungsgast in der "Giovanni Zarrella Show": "Was machst du denn hier?"

Am Samstagabend war wieder einiges geboten in "Die Giovanni Zarrella Show", denn die Stars der Schlagerbranche gaben sich die Ehre. Wer mit einem Duell für Aufregung sorgte und welcher Star aus "Let's Dance" das Publikum überraschte ...

"Party pur" – das versprach Giovanni Zarrella seinem Publikum am 25. April mit seiner rund dreistündigen Live-Show in Göttingen. Für musikalische Unterhaltung sorgte ein bunter Mix aus Schlager- und Weltstars. Mit dabei waren unter anderem Maite Kelly (46), Beatrice Egli (37), Vanessa Mai (33), Sarah Engels (33), Anna-Carina Woitschack (33), Die Prinzen, Wincent Weiss (33), Melanie C. (52), Howard Carpendale (80) und Olaf der Flipper (80).

Anna-Carina Woitschack trotz "Let's Dance" live bei Giovanni Zarrella

Für ihren Auftritt in der "Die Giovanni Zarrella Show" machte Anna-Carina Woitschack (33) eine große Ausnahme. Live-Auftritte lehnt sie zurzeit eigentlich ab – aus einem bestimmten Grund. Die Sängerin ist Teil der aktuellen "Let’s Dance"-Staffel und hat noch am Vortag in Köln auf der Bühne getanzt. "Es war eine kurze Nacht. Wir waren erst um halb fünf in Göttingen", verriet die 33-Jährige dem Gastgeber Zarrella.

Dass sie trotz wenig Schlaf gut tanzen kann, präsentierte Woitschack direkt nach ihrem Auftritt. Gemeinsam mit Zarrella legte sie eine spontane Showeinlage hin. Einen besonderen Dank sprach die Sängerin anschließend ihren Eltern aus, die extra nach Göttingen angereist waren. "Sie kommen nicht jede Woche nach Köln, weil es wirklich ein weiter Weg ist", erklärte Woitschack sichtlich gerührt.

Wincent Weiss über sein Privatleben: "Ich gehe schon gerne raus und an die Bar"

Für Partys ist auch Wincent Weiss gerne zu haben, wie er im Gespräch mit Giovanni Zarrella verriet: "Ich gehe schon gerne raus und an die Bar. Aber dann sieht mein Abend wahrscheinlich genauso aus wie bei uns hier gerade." Gleichzeitig gab er zu, dass es ziemlich schwierig sei, Gute-Laune- und Party-Songs in deutscher Sprache zu verfassen. Gemeinsam mit Zarrella präsentierte er dann seinen Mega-Hit "Feuerwerk" auf der Bühne.

Wincent Weiss plaudert mit Giovanni Zarrella über Gute-Laune-Musik und Partys. © Screenshot ZDF

Vanessa Mai enthüllt Geheimnis um Namen

Im Gegensatz zu Wincent Weiss ist Vanessa Mai privat so gar keine "Partymaus". Die Sängerin, die am 2. Mai ihren Geburtstag feiert, wird ihren Ehrentag "ruhig und entspannt" verbringen. Auf Zarrellas scherzhafte Anspielung auf ihren Nachnamen erklärte sie grinsend: "Der eine heißt März, dann heiße ich halt Mai." Tatsächlich habe sie sich von ihrem Geburtstag inspirieren lassen, deckte sie über ihren Künstlernamen auf. Im wahren Leben heißt sie Vanessa Ferber. Auf ihrer Tour im Herbst wolle sie – im Gegensatz zu ihrem Privatleben – so richtig abfeiern. Das dürfte die Fans mit Sicherheit freuen.

Vanessa Mai verrät bei Zarrella, wie sie ihren Geburtstag verbringen will. © Screenshot ZDF

Maite Kelly sucht die Nähe zum Publikum

Sängerin Maite Kelly ging an diesem Abend mit dem Publikum auf Tuchfühlung. Die 46-Jährige sang unter anderem ihren Hit "Der Morgen danach", in dem es um eine leidenschaftliche Liebesnacht geht. Während ihres Auftritts suchte sie bewusst den Kontakt zu den Zuschauern, streichelte einer Frau sanft über das Gesicht und legte sich lächelnd in die Arme eines Mannes.

Maite Kelly geht bei Giovanni Zarrella auf Tuchfühlung mit dem Publikum. © Screenshot ZDF

Für Jana-Ina Zarrella: Melanie C verrät ihre Fitnessroutine

Ex-Spice-Girl Melanie C brachte internationalen Flair mit in die Show. Im Gespräch mit Zarrella plauderte die 52-Jährige aus dem Nähkästchen. Sie sei heute enger denn je mit ihren früheren Bandkolleginnen befreundet: "Wir sind alle Mütter, wir haben süße Kinder. Die Kinder sind befreundet und wir haben einen Teil unseres Lebens miteinander verbracht."

Giovanni Zarrella erkundigte sich auf Wunsch seiner Frau Jana-Ina außerdem nach ihrer Fitnessroutine. "Ich war ja mein ganzes Leben immer super aktiv und sportlich", verriet Mel C. Und ergänzte: "Wenn wir älter werden, ist es wichtig, Gewichte zu stemmen. Ich gehe gerne ins Sportstudio, mache gerne Walking." "Du hast gut zugehört, Schatz?", fragte Zarrella seine bessere Hälfte, die an diesem Abend ebenfalls im Publikum saß und lachend nickte.

Melanie C sorgt in der "Giovanni Zarrella Show" für internationales Flair. © Screenshot ZDF

Überraschungsgast im Publikum: Fußballtrainer Christian Wück zu Gast

Ebenfalls im Publikum saß Christian Wück – Trainer der Deutschen Fußballnationalmannschaft der Frauen. Für Giovanni Zarrella eine besondere Ehre. "Was machst du denn hier?", fragte er bei seinem Rundgang erstaunt. "Ich wollte unbedingt mal schauen, wie du hier auf der Bühne performst", konterte Wück. Auf die Verbindung zwischen Schlager und Fußball ging er dann genauer ein: "Wir mögen alle Schlager, von daher passt das."

Überraschungsgast im Publikum: Fußballtrainer Christian Wück bei der Zarrella-Show. © Screenshot ZDF

Beatrice Egli tritt in Duell gegen Vanessa Mai an

Mit ihrem Song "Alibi" begeisterte Beatrice Egli das Publikum. Nach ihrer Performance gab es aber keine Zeit zum Ausruhen, denn die Schlagersängerin musste sich in einem Duell Vanessa Mai stellen. Die beiden Sängerinnen bekamen von Gastgeber Giovanni Zarrella die Aufgabe, Songs zu erraten. Der Clou: Die Band begann erst mit einem Instrument, dann stieg ein zweites ein und nach und nach kamen die restlichen Musiker hinzu. Erst konnte sich Vanessa Mai mit "Atemlos" einen Punkt sichern. Beatrice Egli zog allerdings nach und konnte "Du hast mich 1000 mal belogen" erraten. Damit ging das Duell unentschieden aus.

Sarah Engels verrät: "Tanzen und Singen ist gar nicht so einfach"

Knapp drei Wochen vor dem ESC in Wien präsentierte Sarah Engels ihren Song "Fire" in der "Giovanni Zarrella Show". Ihr ESC-Teilnahme sei für sie eine "super spannende Reise", erklärte sie nach ihrem Auftritt. "Für mich eine riesengroße Chance", betonte die Sängerin. Angst vor dem Scheitern habe sie nicht. Sie wolle positiv an die Sache herangehen. In den verbleibenden Wochen müsse sie allerdings viel trainieren. "Tanzen und Singen ist ehrlicherweise gar nicht so einfach", gab Engels zu. "Ich bin sicher, dass wir eine sehr gute Platzierung mit dir erreichen", spornte Zarrella sie an.

Sarah Engels tritt für Deutschland in drei Wochen beim ESC in Wien an. © Screenshot ZDF

Howard Carpendale macht Zuschauern klare Ansage

Zum Schluss performte Howard Carpendale ein Medley seiner größten Hits und blickte gemeinsam mit den Zuschauern auf seine jüngste Tournee zurück: "Wir hatten 96.000 Menschen zu Besuch gehabt. Es war die schönste Tournee meines Lebens", resümierte Carpendale.

Howard Carpendale hat eine Überraschung für seine Fans. © Screenshot ZDF

Gleichzeitig stellte der Schlagerstar eine Sache klar: "Ich habe ganz klar gesagt und das ist offensichtlich ein bisschen schwer zu verstehen: Ich mache Schluss mit Tourneen." Gegen kleinere Auftritte habe Carpendale allerdings nichts. Für seine Fans gab es außerdem noch eine große Überraschung: Gleich fünf Abende hintereinander wird er im Juni 2027 in der Frankfurter Oper spielen.