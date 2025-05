Überraschungsauftritt: Lorde macht Fan-Party zum einmaligen Erlebnis

Fans trauten wohl ihren Augen kaum, als in einem Club plötzlich Popstar Lorde persönlich neben ihnen tanzte. Bei einer Party zu ihrem kommenden Album mischte sich die neuseeländische Sängerin unters Volk.

Popstar Lorde (28) hat offenbar ein Händchen für medienwirksame Auftritte. Auf einer Lorde-Themenparty in einem Club in Sydney mischte sich die neuseeländische Sängerin unter die Fans. In "Mary's Underground" wurde anlässlich Lordes kommenden Albums "Virgin", das am 27. Juni erscheint, ihre musikalische Laufbahn gefeiert.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Glomex über den Consent-Anbieter verweigert

"Lorde crashte meine Party!"

Plötzlich tauchte der Popstar dabei offenbar selbst auf. Zahlreiche Aufnahmen in den sozialen Medien zeigen, wie sich die Sängerin in den Club schleicht und inmitten ihrer Fans tanzt. Sie posierte für Fotos und stellte sich hinter das DJ-Pult. Dort feierte die 28-Jährige zusammen mit DJane Emma Parke. Diese postete auf , auf dem sie und Lorde sich hinter dem DJ-Pult umarmen. "Lorde crashte meine Party!", so Parke zu dem Video. Zu , die Lorde auf der Party zeigen, schrieb sie: "Ich kann es immer noch nicht glauben! Ich bin Lorde unglaublich dankbar, dass sie diesen Abend zu einem Ereignis gemacht hat, über das wir noch jahrelang sprechen werden." Unter dem Post kommentierte Lorde selbst: "Du bist die Coolste!"

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Der Veranstalter hat indes weitere Partys in verschiedenen Städten zum Release von Lordes vierten Studioalbum "Virgin" angekündigt. "Also letzte Nacht war krass ... weckt mich jemand auf ... lasst es uns nochmal machen (minus unserer Königin)", heißt es auf . Und weiter: "Lorde wird diesmal zwar nicht dabei sein, aber alles ist möglich, denke ich."

Fan-Event zur ersten Single sorgte für Aufsehen

Schon die erste Singleauskopplung "What Was That" bewarb Lorde medienwirksam. Bei einem Fan-Event in New York am 22. April sang sie den Song über Lautsprecher erstmals öffentlich und tanzte mit Fans und Schaulustigen. Allerdings fanden sich dort so viele Leute ein, dass die Polizei die Menschenmenge auflösen musste. Ein . Das Musikvideo des Songs enthält Clips von Lorde und ihren Fans bei diesem Pop-up-Auftritt.