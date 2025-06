Überraschung! Wolfgang Petry rockt DFB-Frauen-Camp

Wolfgang Petry hat die DFB-Frauen im Trainingslager besucht und für ausgelassene Stimmung gesorgt. Die Spielerinnen hatten den Schlagerstar heimlich eingeladen, um Trainer Christian Wück zu überraschen.

Ausgelassene Polonaise statt schweißtreibenden Trainings: Die DFB-Frauen haben in ihrem EM-Trainingslager in Herzogenaurach einen ganz besonderen Gast empfangen. Schlagerlegende Wolfgang Petry (73) sorgte am Montagabend mit seinen größten Hits für einen unvergesslichen Abend, . Zu Songs wie "Wahnsinn" und "Verlieben, verloren, vergessen, verzeih'n" hüpften und tanzten die Nationalspielerinnen begeistert über das Gelände.

"Fiebertraum der besten Art. Muss man dabei gewesen sein", schwärmte Nationalspielerin Laura Freigang (27) in ihrer Instagram-Story über die ungewöhnliche Vorbereitung auf die Europameisterschaft in der Schweiz. Mittelfeldspielerin Sjoeke Nüsken (24) bezeichnete sich in ihrer Instagram-Story sogar als "Fan No. 1" und postete ein Video, das sie in einer dicken Umarmung mit dem 73-jährigen Sänger zeigt, während beide lauthals mitsingen.

Heimliche Überraschung für den Bundestrainer

hatten die Spielerinnen den Auftritt heimlich organisiert, um Bundestrainer Christian Wück (52) und seinem Trainerteam eine besondere Freude zu bereiten. Kapitänin Giulia Gwinn (25) und Linda Dallmann (30) kontaktierten demnach Petrys Management und nahmen eigens ein Einladungsvideo auf.

Die Begeisterung für Petry, der 2006 sein Karriere-Aus verkündet hatte und seitdem nicht mehr live aufritt, ist im DFB-Team schon länger bekannt. Seine Musik läuft regelmäßig im Mannschaftsbus, und wie Freigang kürzlich verriet, steht der Schlagerstar "hoch im Kurs" bei der deutschen Auswahl. "Musik läuft und wir grölen alle mit", hatte sie über die Stimmung im Team erzählt.

Am 30. Juni reist das Team ins EM-Quartier nach Zürich. Die Europameisterschaft der Frauen findet vom 2. bis zum 27. Juli statt; das Auftaktspiel gegen Polen steht am 4. Juli an.