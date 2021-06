Überraschung! Usain Bolt hat inzwischen drei Kinder

Die Geburt der Zwillinge hatte der ehemalige Sprint-Superstar Usain Bolt noch für sich behalten. Nun hat er die Namen verraten und zeigt ein Foto.

Sprint-Legende Usain Bolt (34) und seine Lebensgefährtin Kasi Bennett sind Eltern von Zwillingen geworden. Nach der heimlichen Geburt verrät der Sportstar nun die Namen der beiden kleinen Jungen. Saint Leo Bolt und Thunder Bolt heißen sie, bekannt gab.

Familienfoto zeigt alle

Er ehemalige jamaikanische Sprint-Superstar und seine Lebensgefährtin haben nun insgesamt drei Kinder. Das gemeinsame Töchterchen Olympia Lightning Bolt kam im Mai 2020 zur Welt. Das Foto, das Bolt zur Illustration postete, zeigt die komplette Familie. Mama und Papa sitzen nebeneinander am Boden, ihre Tochter in der Mitte vor ihnen und die beiden Jungs liegen schlafend neben ihr in Körbchen.

Usain Bolt ist achtfacher Olympiasieger und elffacher Weltmeister und Weltrekordhalter in seinen Paradedisziplinen, darunter 100- und 200-Meter-Lauf.