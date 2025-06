Überraschung: TV-Star Katja Riemann wird zum ersten Mal Oma

Die Schauspielfamilie von Katja Riemann wächst: Wie der "Fack ju Göhte"-Star überraschend in einem Podcast enthüllt, ist Tochter Paula Riemann schwanger und macht sie bald zur Großmutter.

Schauspielerin Katja Riemann (61), unter anderem aus der "Fack ju Göhte"-Reihe sowie Filmen wie "Bandits" und "Comedian Harmonists" bekannt, hat geradezu beiläufig süße Familien-News verkündet. vom Deutschlandfunk Kultur verrät sie Moderator Korbinian Frenzel (47), dass sie dank ihrer Tochter Paula (31) bald zum ersten Mal Großmutter wird.

Zunächst dreht sich die Folge noch um das anstehende Theaterstück "DI-VI-SI-ON", bei dem Mutter und Tochter gemeinsame Sache machen. Paula Riemann, die selbst schon vor der Kamera stand und zudem als Autorin und Regisseurin tätig ist, inszeniert das Sci-Fi-Werk, das knapp 20 Jahre in der Zukunft spielt. Mutter Katja steht ab dem 7. Juli im Renaissance-Theater in Berlin auf der Bühne.

Die Zusammenarbeit sei eine besondere Herausforderung, so Katja Riemann, da in Person von ihr und Paula zwei Generationen direkt aufeinandertreffen. Und dann platzt es im Podcast förmlich aus ihr heraus: "Es gibt noch eine dritte Generation in dieser Produktion - meine Tochter ist nämlich schwanger." Sogleich verkündet sie auch noch das Geschlecht des Babys: "Wir sind also drei Frauen. Eine ganz kleine Frau wird da gerade gebacken."

Den Geburtstermin lässt sie sich nicht entlocken

Nach herzlichen Glückwünschen von Frenzel und auf seine Frage hin, ob der errechnete Geburtstermin zufällig auf die Premiere des Theaterstücks fällt, gibt die Schauspielerin aber keine konkrete Antwort und lacht nur höflich.

Vater von Paula Riemann ist der Schauspieler, Theaterregisseur und Bühnenautor Peter Sattmann (77). Er hatte Katja Riemann bei den Dreharbeiten zum Fernsehfilm "Von Gewalt keine Rede" kennengelernt, es folgten zahlreiche weitere gemeinsame Projekte. 1993 kam dann Tochter Paula zur Welt. Das Schauspiel- und Theater-Gen ist der nächsten Riemann-Generation also gleich mehrfach in die Wiege gelegt worden.