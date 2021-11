Überraschung! Lindsay Lohan hat sich verlobt

Lindsay Lohan hat sich verlobt! Das gab die Schauspielerin via Instagram bekannt - und zeigt stolz ihren Verlobungsring.

Lindsay Lohan will heiraten.

Große Überraschung bei Lindsay Lohan (35): Die Schauspielerin hat sich verlobt! "Meine Liebe. Mein Leben. Meine Familie. Meine Zukunft", schreibt der einstige Kinderstar. Dazu veröffentlichte die 35-Jährige vier Schnappschüsse, auf denen sie sichtlich glücklich mit Freund Bader Shammas zu sehen ist. Auch den prunkvollen Verlobungsring präsentiert die Schauspielerin stolz ihren Fans.

Shammas Finanzexperte und arbeitet derzeit bei einer Schweizer Bank. Über ihre Beziehung ist nur wenig bekannt. Auf ihrem Instagram-Account tauchte Lohans Verlobter bislang nicht auf.

Verlobt und neues Filmprojekt

Die Verlobung ist nicht die einzige gute Nachricht bei Lindsay Lohan dieses Jahr. Im Frühjahr wurde bekannt, dass die 35-Jährige für einen Netflix-Weihnachtsfilm vor der Kamera steht. . Lohan war 2013 in dem Erotikthriller "The Canyons" in ihrer letzten großen Rolle zu sehen und kehrte der Schauspielerei seitdem weitestgehend den Rücken.

In den vergangenen Jahren war die Schauspielerin mehr durch Skandale als Leinwand-Jobs aufgefallen. Lohan war unter anderem wegen Trunkenheit am Steuer und Drogenbesitz mit dem Gesetz in Konflikt geraten und landete für kurze Zeit auch hinter Gittern. Doch nun scheint die 35-Jährige ihr Leben wieder unter Kontrolle zu haben.