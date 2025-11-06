Überraschung bei "Die Rosenheim-Cops": Ex-Chef wird zum "Mordopfer"

In jeder Folge von "Die Rosenheim-Cops" gibt es einen Mord aufzuklären – so auch in der neuesten Episode "Spuk in Rosenheim". Dieses Mal wird das Opfer allerdings von einem bekannten Gesicht dargestellt, das wohl nur das Stammpublikum erkennen würde. Hätten Sie es gewusst?

Dieter Fischer und Igor Jeftic ermitteln als Stadler und Hansen bei "Die Rosenheim-Cops" – das neueste Mordopfer dürfte den Schauspielern verdächtig bekannt vorgekommen sein.

In Rosenheim gabats mal wieder a Leich und die Cops müssen die Ermittlungen aufnehmen. In der vierten Folge der neuen Staffel gibt es einen mysteriösen Mord, denn Bankchef Gustav von Hausenring wird in einem verschlossenen Raum erschlagen aufgefunden. Bei dem Opfer handelt es sich für das Team von "Die Rosenheim-Cops" aber um keinen Unbekannten und auch eingefleischte Fans könnten den Darsteller erkannt haben.

Mysteriöser Mord: "Die Rosenheim-Cops" machen Ex-Chef zum Opfer

Um die Auflösung des Falls kümmern sich in der Folge "Spuk in Rosenheim" die Kommissare Anton Stadler (Dieter Fischer) und Sven Hansen (Igor Jeftic). Unterstützung bekommen die beiden von Gerichtsmedizinerin Dr. Elena Dimos (Anastasia Papadopoulou). Am Ende der Episode können sie selbstverständlich den Mörder dingfest machen – dabei handelt es sich um den Bruder des Opfers. Als Motiv stellt sich schnell ein finanzieller Streit über die Zukunft des gemeinsamen Unternehmens heraus.

Während die Cops aus Rosenheim mit der Auflösung des Falls beschäftigt sind, dürften sich viele Zuschauer vor den heimischen Bildschirmen gefragt haben, warum ihnen das Mordopfer so bekannt vorkommt. Tatsächlich hat sich die Produktion mit der Besetzung einen Insider-Scherz erlaubt. Der Getötete ist niemand Geringeres als der ehemalige Produzent von "Die Rosenheim-Cops", Alexander Ollig. Somit hat die Crew der beliebten ZDF-Serie ihren eigenen Ex-Chef "getötet".

Alexander Ollig, ehemaliger Produzent von "Die Rosenheim-Cops", wird zum Mordopfer in der Serie. © Screenshot ZDF

Alexander Ollig als Mordopfer bei "Die Rosenheim-Cops": Hätten Sie ihn erkannt?

Auf der eigenen Instagram-Seite macht die Produktion selbst auf das versteckte Detail aufmerksam und will von dem Publikum wissen, wer das Mordopfer spielt. Tatsächlich erkennen einige eingefleischte Fans den ehemaligen Serien-Chef. "Ich dachte es mir schon. Wir haben gestern noch gerätselt", schreibt einer etwa in den Kommentaren.

Für Alexander Ollig könnte der spezielle Gastauftritt ein kleines Abschiedsschmankerl für die Zuschauer gewesen sein. Anfang 2025 hatte er "Die Rosenheim-Cops" verlassen. "Nach mehr als 20 Jahren, davon 15 Jahren als Produzent, loszulassen, ist natürlich nicht leicht. Aber ich denke, jedes Berufsleben hat irgendwann ein Ende, und ich kann mit großer Dankbarkeit auf diese Zeit schauen", sagte er zum Abschied der "Bavaria Fiction".