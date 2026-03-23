Überraschung bei "Dahoam is Dahoam": Welcher Star sein Comeback feiert

"Dahoam is Dahoam"-Power in der Münchner Innenstadt: Schauspieler Tommy Schwimmer lud zur großen Eröffnungsfeier in "Jacques' Weindepot" – und durfte sich auch über Unterstützung seiner ehemaligen BR-Kollegen freuen, die gerne auf ein Gläschen vorbeischauten.Und: Gegenüber der AZ verrät er ein Geheimnis, das Fans der Serie freuen dürfte.

13 Jahre lang stand Tommy Schwimmer (37) als "Flori Brunner" für "Dahoam is Dahoam" vor der Kamera. Inzwischen hat er sich aber noch ein anderes Standbein geschaffen: Seit dem 3. März 2026 betreibt er die Filiale von "Jacques' Weindepot" in der Münchner Innenstadt.

Tommy Schwimmer: Auch Freundin Sina kommt in den Laden

Zusammen mit Freundin Sina Wilke lud er nun zur großen Eröffnungsfeier in die Steinsdorfstraße ein. Auch "Dahoam is Dahoam"-Kollegen waren unter den Gästen – und Schwimmer verriet der AZ, ob er sich eine Rückkehr ins fiktive Lansing vorstellen könnte.

Tommy Schwimmer eröffnet Weindepot: "Dahoam is Dahoam"-Stars feiern mit

Zur großen Eröffnungsfeier am Freitag durfte sich Tommy Schwimmer über einen bunten Mix aus Gästen freuen. Mit Heidrun Gärtner, Kathrin Anna Stahl, Michael Kranz und Simon Pearce waren auch ehemalige "Dahoam is Dahoam"-Kollegen des Schauspielers mit von der Partie. Ausgelassen feierten sie mit weiteren Promi-Gästen das neue Standbein von Tommy Schwimmer, der sich nun auch offiziell Weinverkäufer nennen darf.

Die Schauspielerei hängt er dafür aber nicht an den Nagel, wie er der AZ verriet. Schon ab der kommenden Woche steht er für eine neue ZDF-Serie vor der Kamera, zu Ostern ist der 37-Jährige zudem – sehr zur Freude eingefleischter Fans – wieder für mehrere Folgen bei "Dahoam is Dahoam" zu sehen. Nach seinem Ausstieg 2021 war Schwimmer schon zwei Mal in seine Rolle als "Flori Brunner" zurückgekehrt.

"Dahoam is Dahoam"-Comeback? Das sagt Tommy Schwimmer zur AZ

Wieder fest bei "Dahoam is Dahoam" mitzumischen, kommt für Tommy Schwimmer heute aber nicht mehr in Frage. Der AZ verriet er: "Ich habe fast mein ganzes Erwachsenenleben am Set verbracht, es macht immer wieder Spaß zurückzukommen. Aber wieder voll mit einzusteigen, wäre mir einfach zu viel." Zudem ist er auch als Drehbuchautor erfolgreich. Unter Pseudonym schreibt er unter anderem für "Dahoam is Dahoam", "Die Spreewaldklinik" oder "Die Landarzt-Praxis". Schauspieler, Drehbuchautor und Unternehmer – Tommy Schwimmer scheint jedenfalls bestens ausgelastet zu sein.

In unserer Bildergalerie sehen Sie, wer bei seiner Eröffnung von "Jacques' Weindepot" mitfeierte.