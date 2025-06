Michaela Gerg und ihr Partner Achim Winter besuchten am Pfingstwochenende ein Charity-Golfturnier in der Toskana. Der Sport wurde dabei für die ehemalige Ski-Rennläuferin aber zur Nebensache, denn ihr Liebster ging vor ihr auf die Knie. Hat sie den Heiratsantrag angenommen?

Das mit öffentlichen Heiratsanträgen ist so eine Sache: Entweder es wird ein wunderschöner Moment oder ein kompletter Reinfall. Trotzdem trauen sich Wagemutige immer wieder, vor breitem Publikum um die Hand der Liebsten anzuhalten. Das hat jetzt auch Michaela Gerg (59) erlebt. Bei einem starbesetzten Promi-Event ging ihr Partner, Unternehmer Achim Winter (67), vor ihr auf die Knie, um die Frage aller Fragen zu stellen. Hat sie "Ja" gesagt?

Antrag auf VIP-Event: Partner von Michaela Gerg geht auf die Knie

Eigentlich sollte am vergangenen Pfingstwochenende in der Toskana mit dem "FCR EAGLES Masters" ein VIP-Golfturnier für den guten Zweck gespielt werden. Mit dabei waren unter anderem Marianne (72) und Michael Hartl (76), Sänger Sasha (53) mit Ehefrau, und Ex-Leichtathlet Carlo Thränhardt (67) mit Familie. Am Ende des Wochenendes wurden 71.495 Euro gespendet. Doch das geriet beinahe zur Nebensache, denn das Highlight des Abends sollte stattdessen der Heiratsantrag werden.

Hat Michaela Gerg "Ja" gesagt?

20.000 Euro ließ sich Achim Winter seinen besonderen Moment kosten. Der Unternehmer ersteigerte sich bei der Charity-Auktion einen Auftritt der "Impulso Tenors" und nutzte die Gunst der Stunde. Zum Song "Dein ist mein ganzes Herz" stellte er seiner Michaela Gerg die besondere Frage. Die ehemalige Ski-Rennläuferin sagte tatsächlich "Ja".

Die AZ erreichte das frisch verlobte Paar nach ihrem besonderen Abend. War Michaela Gerg überrascht von dem Antrag? "Achim war ja schon zweimal verheiratet, insofern dachten wir, es passt auch so, auch wenn das mit der Hochzeit immer mal Thema war. Insofern war ich durchaus überrascht. Und die Atmosphäre war mega."

Achim Winter hatte die Verlobung zwar geplant, aber dennoch war es eine spontane Entscheidung. Dass die Frage bei dem VIP-Event in der Toskana stellte, lag an der romantischen Atmosphäre, wie er der AZ erklärt: "Es war so, dass die Tenöre gesungen haben und es so unglaublich emotional war. Das war für mich der Auslöser zu sagen, jetzt passt es. Es war also nicht geplant für diesen Tag und Anlass, aber es war durchaus geplant, dass ich es irgendwann machen werde." Somit endete der Trip mit einem Ring am Finger und einer glücklichen Verlobten.