Überraschendes Bekenntnis: Jochen Busse lässt sich erneut scheiden

Jochen Busse will zum Jahresende seine vierte Scheidung einreichen. Die Schuld an der Trennung nimmt er auf sich - und gibt gute Beziehungsratschläge.

Überraschend hat Jochen Busse am Freitagabend in der Radio Bremen Talkshow "3nach9" seine vierte Scheidung angekündigt. "Es gibt Leute, die treffen in ihrem Leben die Frau ihres Lebens - und bleiben auch bei ihr", so der Kabarettist. "Bei mir gelingt das nicht."

Seit November 2007 ist der TV-Star in vierter Ehe mit Constanze Volkner verheiratet, die vierjährige Zwillinge mit in die Ehe gebracht hat. Zum Jahresende soll die Scheidung aber eingereicht sein. Damit sei ihm "schon wieder jemand von der Fahne gegangen", so Busse.

Warum er sich mit einer dauerhaften Bindung so schwer tue, weiß der 79-Jährige selbst nicht: "Ich bin auch nicht glücklich darüber, aber so ist es nunmal."

Busse: Scheidungsgrund Yoga-Routine?

Die Schuld an der Trennung nimmt er auf sich. Seine Macken seien nicht länger als zwölf Jahre zu ertragen, glaubt er. Eine dieser Macken sei seine Disziplin: So mache er jeden Morgen Yoga-Übungen und trinke keinen Tropfen Alkohol. "Da kriegt man schon einen gewissen Hass", räumt Busse ein.

Jochen Busse: Liebe sei kein "Hinkriegen"

Sein zweiter Fehler: Er starte immer mit dem Gedanken "Ach, das kriegen wir schon hin" in eine neue Beziehung. Dieses "Hinkriegen" sei aber unrealistisch. Sein Rat: "Wenn man vorher das Geringste spürt, das einem zuwider läuft, das einem die Harmonie nimmt, wo man sich selbst unterdrücken muss - also kein Herr mehr sein kann - dann sollte man sagen, ich mach's nicht."

Er habe nie auf diesen leisen Zweifel vertraut. Dann kämen noch Dinge wie ein unterschiedlicher Musikgeschmack heraus, und "von Haydn zu Howie, das ist ein weiter Weg".

Schon 1978 wurde Jochen Busses erste Ehe geschieden, danach war er mit einer Filmeditorin und von 1994 bis 2000 dann mit Sabine Kersten verheiratet, mit der er einen Sohn hat. Zwischen 2002 und 2006 war er mit der Filmemacherin Bea Sommer liiert.