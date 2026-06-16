Überraschende Worte von "Frühstücksfernsehen"-Star Alina Merkau: "Wir können nichts"

"Sat.1 Frühstücksfernsehen"-Star Alina Merkau spricht jetzt über ihren Beruf und ihre Kollegen. Dabei wird Kritik laut – und die Moderatorin liebäugelt mit Jobs fernab der Kameras.

Das "Sat.1 Frühstücksfernsehen"-Team versorgt die TV-Zuschauer täglich mit aktuellen Nachrichten und Lifestyle-Trends. Moderatoren wie Christian Wackert (37), Marlene Lufen (55), Karen Heinrichs (52) oder Alina Merkau (40) führen mit großer Begeisterung durch das Programm. Doch wie denken die Hosts wirklich über ihren Job im Privatfernsehen? Alina Merkau hat dazu klare Ansichten, wie sie jetzt verrät.

"Frühstücksfernsehen"-Star Alina Merkau mit klaren Worten über TV-Job: "Wir können nichts"

"Das 'Frühstücksfernsehen' lieb ich abgöttisch", schwärmt die 40-Jährige im Gespräch mit ihrem TV-Kollegen Daniel Boschmann (45). Seit Herbst 2014 ist Merkau Teil des Teams. Die Moderatorin hat in naher Zukunft wohl nicht vor, das zu ändern. Doch so sehr sie für ihren Job brennt, kann sie sich einen Seitenhieb über die Branche nicht verkneifen: "Mein Mann und ich witzeln immer und sagen: 'Wir können halt nichts so richtig.'"

Weiter berichtet Alina Merkau in Boschmanns Podcast " ": "Wir können so ganz viel ein bisschen, aber nichts so richtig." Nach den Gesprächen mit ihrem Mann Rael Hoffmann habe Merkau festgestellt: "Die, die alles so ein bisschen können, gehen dann zum Fernsehen." Daniel Boschmann stimmt seiner "Frühstücksfernsehen"-Kollegin lachend zu.

"Sat.1 Frühstücksfernsehen"-Star Alina Merkau meint über sich und ihre Kollegen: "Wir können halt nichts so richtig." © imago/Future Image

Anderes Berufsfeld als TV: Alina Merkau schwärmt jetzt von diesen Jobs

Merkau ist froh, beim "Sat.1 Frühstücksfernsehen" gelandet zu sein. Doch die 40-Jährige gesteht, dass sie sich aus heutiger Sicht in anderen Berufsfeldern gesehen hätte – fernab von TV und Kamera. "Eher so was ganz Pragmatisches wäre eigentlich was für mich gewesen. Weil ich es wahnsinnig liebe, Dinge abzuhaken und fertigzumachen", ist sich die Moderatorin sicher – etwa als Nageldesignerin oder Postangestellte.

Ihre TV-Karriere und der Werdegang beim "Sat.1 Frühstücksfernsehen" seien im Vergleich "das komplette Gegenteil". Dennoch ist Alina Merkau glücklich über ihre Karriere beim Fernsehen – und wird hoffentlich noch lange im "Frühstücksfernsehen" zu sehen sein.