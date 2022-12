Überraschende Nachricht: Diddy ist wieder Vater geworden

Diddy ist wieder Vater geworden! Die überraschende Nachricht verbreitete der Musiker in einem Beitrag in den sozialen Medien, in dem er seine kleine Tochter vorstellte.

11. Dezember 2022 - 09:08 Uhr | (hub/spot)

Diddy freut sich über ein weiteres Kind. © imago/MediaPunch

Sean "Diddy" Combs (53) ist erneut Vater geworden. Das gab der Hip-Hop-Mogul . "Ich bin so gesegnet, mein kleines Mädchen Love Sean Combs auf der Welt willkommen zu heißen", schrieb er. Über die Mutter der Kleinen machte er keine Angaben. Er fügte hinzu: "Mama Combs, Quincy, Justin, Christian, Chance, D'Lila, Jessie und ich lieben dich alle so sehr! Gott ist der Größte!" , soll das Mädchen angeblich bereits im Oktober zur Welt gekommen sein. Love Sean Combs hat sechs Geschwister: Quincy Taylor Brown (31), den Diddy adoptierte, als er in einer Beziehung mit dessen Mutter, Kim Porter (1970-2018), war, sowie Justin Dior (28), King (24), Chance Combs (16) und die 15-jährigen Zwillinge D'Lila Star und Jessie James.