Überraschende Aktion bei "Die Rosenheim-Cops": Team verkündet absolute Neuheit

Das Winterspecial ist für viele Fans von "Die Rosenheim-Cops" ein absolutes Highlight. Nun wurden die Dreharbeiten der Spezial-Folge für 2026 abgeschlossen – und die Produktion überrascht mit einer ganz besonderen Aktion.

Seit über 20 Jahren laufen "Die Rosenheim-Cops" bereits als Dauerbrenner im TV – aktuell wird die 25. Staffel ausgestrahlt. Die Dreharbeiten für die neuen Folgen sind bereits gestartet, wie Dieter Fischer vor wenigen Wochen der AZ verraten hatte. Jetzt ist eine ganz besondere letzte Klappe für die Produktion gefallen, denn das Winterspecial für 2026 ist abgedreht – heuer mit einer Besonderheit.

Winterspecial 2026: Alle Kommissare sind am Start

Igor Jeftic, Dieter Fischer, Michaela Weingartner und Baran Hevi lösen als Ermittler bei "Die Rosenheim-Cops" Mordfälle. Meistens bilden Jeftic und Weingartner sowie Fischer und Hevi ein Team, das abwechselnd in den Episoden zum Einsatz kommt. In seltenen Ausnahmen, wenn es Unstimmigkeiten im Drehplan gibt, wechseln die Protagonisten auch mal durch. Doch für das Winterspecial 2026 kommt es nun zu einem ganz besonderen Novum: Alle TV-Kommissare sind am Start.

Wie die Produktion am Freitag (20. März) mitteilte, zeigt die Sonderepisode "Kalt erwischt" alle vier Cops gemeinsam bei der Arbeit. Darum geht's im kommenden Winterspecial: Die Unternehmerin einer Schokoladenfabrik wird ermordet und die beiden "Rosenheim-Cops"-Teams müssen sich zusammenschließen, um gemeinsam den Täter zu fassen.

"Rosenheim-Cops"-Produzentin: "Für das ganze Team etwas Besonderes"

"Ein Winter-Dreh mit den Cops ist für das ganze Team etwas Besonderes", verrät Produzentin Marlies Moosauer dazu. "Wir zeigen Rosenheim und Bayern von einer ganz anderen, wunderschönen Seite. Unter anderem haben wir auf einer Alm gedreht und hatten einen atemberaubenden Blick über die schneeweißen Alpen." Neben den Kommissaren sind natürlich auch Fan-Lieblinge wie Sarah Thonig, Max Müller, Karin Thaler und Alexander Duda mit an Bord.

Auf eine Schauspielerin musste im Winterspecial allerdings verzichtet werden. "Leider ohne die Marisa Burger, sie und ihre Rolle als Frau Stockl werden uns fehlen", sagte Dieter Fischer der AZ. Burger hatte vergangenes Jahr ihren freiwilligen Ausstieg verkündet und spielt aktuell in Hamburg das Theaterstück "Kleine Verbrechen unter Liebenden".

Die Spezial-Folge der "Rosenheim-Cops" dürfte von den Zuschauern dennoch mit Spannung erwartet werden. Gedreht wurde vom 25. Februar bis 20. März. Wann "Kalt erwischt" im TV ausgestrahlt wird, steht bislang noch nicht fest.