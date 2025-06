Überfall auf ihre Eltern: Davina Geiss bedankt sich für Anteilnahme

Der Schock sitzt noch immer tief: Davina Geiss hat sich nach dem Überfall auf ihre Eltern Carmen und Robert bei Instagram erneut zu Wort gemeldet und bedankt sich bei der "hilfsbereiten und liebevollen" Community der Familie.

Robert (61) und Carmen Geiss (60) haben vor wenigen Tagen einen großen Schock-Moment erlebt. Bewaffnete Personen drangen in der Nacht zum Sonntag in ihre Villa bei Saint-Tropez ein und raubten das prominente TV-Paar aus. Tochter Davina Geiss (22) hat sich nun in einer Instagram-Story zu dem "absoluten Albtraum" geäußert.

"Der brutale Überfall auf unsere Eltern hat uns den Boden unter den Füßen weggerissen", schreibt die 22-Jährige in ihrem Beitrag. Worte könnten kaum beschreiben, "was wir gefühlt haben - Schock, Angst, Traurigkeit", erklärt die Schwester von Shania Geiss (22) auf ihrem Account mit rund 603.000 Followern weiter.

Liebe Worte und Mitgefühl für die Geissens

Gleichzeitig sei da jedoch auch das Gefühl von Dankbarkeit. "Dankbarkeit für euch", wendet sie sich an die Community. "Für eure unendlich vielen Nachrichten, eure Anteilnahme, eure lieben Worte, euer Mitgefühl und euren Support." Diese hätten der Familie in der schweren Zeit viel Kraft gegeben, "mehr als ihr euch vorstellen könnt. Wir sind tief berührt davon, wie herzlich, hilfsbereit und liebevoll ihr seid." Es tue gut zu wissen, dass die Familie in einer so starken Community geborgen sei. "Danke, dass ihr da seid. Wir haben euch von Herzen lieb."

In der Nacht zum 15. Juni waren die Geissens von der Gruppe von Unbekannten überfallen, bedroht, ausgeraubt und verletzt worden. Robert Geiss wurde in die Rippe getreten, seine Frau erlitt Wunden am Hals, wie sie in einem veröffentlichte.

Davina Geiss erklärte danach : "Ich bin unendlich dankbar, dass nicht noch Schlimmeres passiert ist. [...] Ja, meine Eltern sind verletzt. Ja, sie sind traumatisiert. Aber das Wichtigste ist: Sie leben. Wir sind als Familie noch zusammen. Und das ist das Einzige, was wirklich zählt." Ihren Followerinnen und Followern gab sie mit auf den Weg: "Seid dankbar für jeden Tag, an dem ihr gesund seid. Für eure Liebsten. Für Sicherheit. Für Frieden. Passt gut auf euch auf, beschützt euch - und vergesst nicht, das Leben zu schätzen. Jeden einzelnen Tag."