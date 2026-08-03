Überfall auf Ex von Roland Kaiser: Anja Schüte gleich zweimal ausgeraubt

Einen Raubüberfall würden wohl die meisten als traumatisches Erlebnis verbuchen. Für Schauspielerin Anja Schüte kam dieser Schreck gleich im Doppelpack: Zweimal wurde die Ex-Frau von Roland Kaiser auf Mallorca ausgeraubt.

Eigentlich liebt Anja Schüte (61) das spanische Urlaubsparadies Mallorca. Mit ihrem Ehemann Petter (69) lebt die Schauspielerin in den Wintermonaten gerne auf der Sonneninsel. Doch ausgerechnet dort kam es zu zwei traumatischen Raubüberfällen. Nun spricht Schüte über den Schock, der noch immer tief sitzt.

Anja Schüte über Raubüberfall: "Psychisch extrem belastend"

"Wir waren in Palma mit dem Auto unterwegs", erinnert sich Anja Schüte im Gespräch mit "Das Neue". "Da machte uns plötzlich ein Mann darauf aufmerksam, dass unser Auto kaputt sei. Auf dem Boden war tatsächlich eine Pfütze Flüssigkeit. Als wir ausstiegen, um den Schaden genauer anzuschauen, wurde der Wagen ausgeraubt. Er hatte uns nur abgelenkt und Wasser auf den Asphalt gespritzt. Handtasche, Papiere, Geld – alles weg."

Ein Horrorszenario! Und bis heute wurden die Täter nicht gefasst. Anja Schüte gibt offen zu, dass sie diese Tatsache nicht kalt lässt: "Das ist psychisch extrem belastend", so die Schauspielerin. "Danach habe ich mich erst mal zu Hause verkrochen."

Der Raubüberfall hat bei Anja Schüte seine Spuren hinterlassen. Doch es kam noch härter für die Schauspielerin. © imago/APress

Trotz aller Vorsicht erlebt Anja Schüte schon bald den nächsten Überfall: "Ich wurde während einer Fahrradtour bei voller Fahrt von hinten attackiert. Mit einem E-Scooter haben sie mich angefahren und mir meine Handtasche aus dem Korb gestohlen", erzählt die 61-Jährige. "Laut Polizei ist die Kriminalität hier stark gestiegen."

Wie groß die Sorge seitdem bei Schüte und Ehemann Petter sein muss, kann man sich kaum vorstellen: "Mir ist körperlich nichts passiert – Gott sei Dank", merkt die Schauspielerin trotz allem an. "Aber der Schaden liegt bei rund 4000 Euro. Hotelkosten, Dokumente, alles wieder neu beantragen."

Liebesbeziehung zu Roland Kaiser: Wer ist Anja Schüte?

Anja Schüte wurde 1964 in Hamburg geboren und ist durch Auftritte in Serien wie "Der Trotzkopf" und "Forsthaus Falkenau" bekannt. Zweimal durfte sie außerdem auf dem "Traumschiff" mitspielen. 2015 belegte sie bei "Promi Big Brother" den achten Platz.

Anja Schüte war von 1990 bis 1995 mit Roland Kaiser verheiratet. © imago/star-media

Aufmerksamkeit erregte einst auch ihre Liebesbeziehung zum Schlagersänger Roland Kaiser (74). Das Paar trat 1990 vor den Traualtar und führte eine fünfjährige Ehe. Gemeinsam haben sie den Sohn Hendrik, der inzwischen erwachsen und in der Gastronomie sowie als DJ tätig ist.